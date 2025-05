TSV Hollen-Nord gewinnt Endspiel gegen Sahlenburg

In Lamstedt konnte sich der TSV Hollen Nord im Endspiel gegen die Sportfreunde Sahlenburg mit 3:2 durchsetzen. Auch die Sieger bei den Altherren und Ü40 stehen fest.

Björn Buck traf nach einer verunglückten Kopballrückgabe zur Führung des TSV in der 4. Minute und war nach einem langen Ball in die Hälfte der Sahlenburger erneut erfolgreich (19.). Die Sportfreunde vergaben einen Elfmeter durch Alexandru Lica (33.) und auf der Gegenseite scheiterte Matti Patjens zunächst ebenfalls, bevor er in der 50. Minute vom Punkt auf 3:0 erhöhte.

Sahlenburg gelang durch ein Kopfballtor in der 64. Minute der Anschluss, musste nach einer Gelb-Roten Karte für Marcel Awe jedoch in Unterzahl weiterspielen (85.). Trotzdem blieb die Partie spannend: In der Nachspielzeit verwandelte Lica einen weiteren Elfmeter zum 2:3. Die Zeit reichte für den Vertreter aus der 1. Kreisklasse allerdings nicht mehr aus, um noch den Ausgleich zu erzielen. Somit jubelte der TSV Hollen-Nord über den Pokalsieg.