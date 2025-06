TSV Hollen-Nord empfängt Regionalligisten

Ausgetragen wird die Begegnung am morgigen Samstag um 17.00 Uhr auf dem Sportplatz in Hollnseth, über den sich schon manche Gastmannschaft aufgrund des sehr kleinen Spielfelds ärgerte. Inwieweit D/A mit den Gegebenheiten Schwierigkeiten haben könnte, werden die 90 Minuten unter der Leitung von Schiedsrichter Nikolas Wilckens zeigen. Die Frühform stimmt jedenfalls beim letztjährigen Drittplatzierten der Regionalliga Nord, dessen Verantwortliche um Rigo Gooßen sich sogar mit einem möglichen Aufstieg in die 3. Liga beschäftigen. Das erste Testspiel brachte einen ungefährdeten 6:0-Erfolg über Oberligist SV Wilhelmshaven.

Beim TSV Hollen-Nord stehen an diesem Wochenende die Feierlichkeiten rund um das 50-jährige Jubiläum im Vordergrund. Der Vergleich mit Drochtersen/Assel stellt den Höhepunkt dar. Erst vor sieben Wochen gab es beim Kreisligisten großen Grund zur Freude. Denn er gewann erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Kreispokal. Im Endspiel sprang auch dank der Unterstützung vieler mitgekommener Fans ein 3:2-Sieg über Sahlenburg heraus. Auch am morgigen Samstag hofft der TSV auf eine große Kulisse, die dem Testspiel einen passenden Rahmen geben würde.