TSV Holenberg behauptet Tabellenführung – Bodenwerder mit Kantersieg

Am 7. Spieltag der Kreisliga Holzminden standen klare Ergebnisse und ein echtes Torfestival im Mittelpunkt. Holenberg verteidigte die Tabellenführung mit einem Sieg in Grünenplan, Bodenwerder schoss sich gegen Schlusslicht Negenborn warm, und auch Stadtoldendorf feierte einen wichtigen Heimsieg. Die untere Tabellenhälfte bleibt eng umkämpft, während Leon Wessel (Holenberg) mit 16 Treffern seine Führung in der Torjägerliste weiter ausbaute.

SG Sollingtor – SG Wesertal 3:0 Ein Befreiungsschlag für Sollingtor: Durch Tore von Justice Obeng (21.), Fabian Pleier-Helm (25.) und Patrick Kleine (75.) gelang der erste Saisonsieg. Damit steht die SG nun bei drei Punkten, während Wesertal auf Rang neun (9 Punkte) zurückfällt.

___ TuSpo Grünenplan – TSV Holenberg 1:3 TuSpo Grünenplan – TSV Holenberg 1:3 Grünenplan hielt lange mit, musste sich aber am Ende dem Spitzenreiter geschlagen geben. Markus Langer brachte die Hausherren früh in Führung (27.), ehe Jan Tiesemann (44., ET) und Doppeltorschütze Leon Wessel (69., 90.+3) das Spiel drehten. Wessel baute seine Führung in der Torjägerliste damit auf 16 Treffer aus. Trainer Philipp Meyer war trotz der Niederlage nicht unzufrieden:

„Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft trotz des Ergebnisses sehr zufrieden. Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt und das Spiel lange offen gehalten. Leider konnten wir uns am Ende nicht belohnen, aber Einsatz, Leistung und Einstellung haben gestimmt – daran müssen wir in den kommenden Wochen anknüpfen.“ Holenberg bleibt mit 19 Punkten Tabellenführer, Grünenplan rutscht auf Rang zehn ab (7 Punkte).

___ SG Holzberg – SV 06 Holzminden 1:2 SG Holzberg – SV 06 Holzminden 1:2 Frühe Tore prägten die Partie: Abdoulie Jallow traf für Holzberg (9.), Max Liebrecht (12.) und Noah Buske (30.) drehten das Spiel schnell zugunsten der Gäste. Holzminden festigte mit dem Auswärtssieg Platz vier (14 Punkte), während Holzberg auf Rang zwölf (3 Punkte) verharrt.

___ MTV Bevern – MTSV Eschershausen 2:6 MTV Bevern – MTSV Eschershausen 2:6 Eine bittere Niederlage für Bevern: Schon zur Pause stand es 1:4. Florian Beineke (31.) und Kerem Harun Kracher (51.) trafen für den MTV, doch Eschershausen war vor dem Tor eiskalt. Fuat Kazan (7., 86.), Sevkan Özgen (24.), Daniel Specht (27., 45.) und Faris Farah (69.) machten das halbe Dutzend voll. Trainer Andreas Struck (Bevern) analysierte kritisch:

„Wir haben den Start komplett verpennt und sind in den ersten 30 Minuten gar nicht ins Spiel gekommen. Wobei beim Gegner auch jeder Schuss ein Treffer war. Von der 30. Minute bis zum 5:2 waren wir eigentlich richtig gut im Spiel, haben nach der Halbzeit umgestellt und mehr Druck gemacht. Nach dem Anschlusstreffer hatten wir sogar einen Pfostentreffer – wenn da das 4:3 fällt, kippt das Spiel vielleicht. Am Ende wurden wir ausgekontert, und so gewinnt Eschershausen dann auch verdient.“ Eschershausen klettert mit neun Punkten auf Rang acht, Bevern steckt mit 7 Zählern auf Platz elf im unteren Drittel fest.

___ SCM Bodenwerder – VfB Negenborn 11:0 SCM Bodenwerder – VfB Negenborn 11:0 Ein Torfestival in Bodenwerder: Sertac Sahbaz (10., 23., 30., 76.), Adriano Rode (27.), Mohammed Avci (37.), Tresor Nibizi (49., 71., 81.), Anthony Severin (74.), und Sascha Maass (88.) zerlegten Negenborn, das weiter ohne Punkt und mit einem Torverhältnis von 2:39 Letzter bleibt. Bodenwerder (16 Punkte) bleibt Holenberg auf den Fersen und hat mit Sahbaz (11 Treffer) und Nibizi (6) zwei Spieler unter den Top-Torjägern.

___ TSV Ottenstein – VfL Dielmissen 0:1 TSV Ottenstein – VfL Dielmissen 0:1 Eine enge Partie entschied Manuel Lehnhoff kurz nach der Pause (49.) für die Gäste. Dielmissen bleibt damit mit 14 Punkten auf Rang fünf im oberen Tabellenfeld, während Ottenstein (10 Punkte) zurückfällt.