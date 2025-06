TSV Hohenpeißenberg feiert Meisterschaft und hofft jetzt auf Verstärkung

„Es ist vollbracht“, jubelte Stadionsprecher Robert Goldbrunner nach dem Schlusspfiff im Heimspiel des TSV Hohenpeißenberg gegen den SC Böbing. Die Rigi-Kicker hatten mit 2:0 gewonnen und damit die Meisterschaft in der A-Klasse 8 endgültig klargemacht. Damit sind die Hohenpeißenberger nach sieben Jahren „Buchstabenliga“ – so werden die A-, B- und C-Klasse landläufig genannt – zurück in der Kreisklasse.

Allerdings liebäugelt er schon ein wenig mit Verstärkungen. „Ich hoffe, noch den einen oder anderen Hohenpeißenberger, der bei einem anderen Verein spielt, zurückholen zu können“, verrät Sanktjohanser. In der Kreisklasse traut er seinem Team schon so einiges zu. „Im Mittelfeld können wir bestimmt mitspielen“, so der TSV-Trainer. Er ist überzeugt davon, die Klasse halten zu können. Von den Buchstabenligen wollen die Hohenpeißenberger jedenfalls so schnell nichts mehr wissen.