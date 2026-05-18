TSV Hohenbrunn mit letztem Aufgebot - Grafing feiert Last-Minute-Sieg

Der TSV Hohenbrunn verlor haushoch gegen Markt Schwaben. – Foto: Christian Weih

Beim TSV Grafing läuft es erst nach dem 1:3-Rückstand. Der Relegationsplatz wackelt bedenklich. Dann kommt der Last-Minute-Treffer zum Sieg.

Mit dem höchsten Saisonsieg kehrte der FC Markt Schwaben vom Tabellendreizehnten TSV Hohenbrunn nach Hause zurück. Die Platzherren, eigentlich noch jeden Punkt benötigend im Abstiegskampf, traten mit dem letzten Aufgebot an und hatten laut Markt Schwabens Trainer Wolfgang Widl auch „nicht mehr viel anzubieten“. Nach einer noch ausgeglichenen Startphase übernahmen die Gäste das Kommando und spielten die Partie „gut und clever“ nach Hause. Als Torschützen trugen sich ein: Maximilian Ibisch (24. +32.), Jannis Giannatonio-Tillmann (41.), Quirin Lerch (44. + 55.) und Alexander Dremel (62.).

Stunden später war es Grafings Trainer Stefan Holzmann nicht gelungen, die Geschehnisse zu verarbeiten. Sein Team hatte ihn wieder zum Staunen gebracht. „Ich frag’ mich, auf was wir zuvor gewartet haben.“ Erst nachdem die Grafinger mit 1:3 überraschend zurücklagen, legten sie den Schalter um. Putzbrunns Führung (35.) glich Matthias Esterl per Elfmeter aus (60.). Ein Doppelpack der Gäste (63./78.) ließ den Aufstiegs-Relegationsplatz bedenklich wackeln. „So krass, wie sie mit dem Rücken zur Wand standen.“

Selbst Gelb-Rot für Keeper Moritz Pfeifer (Manu Bauer ging zwischen die Pfosten) konnte den nun rollenden TSV-Express nicht mehr stoppen. „Jeder Konter saß, jeder Steckpass kam, das hätte ich so nicht mehr erwartet“, kommentierte Grafings Coach das 2:3 durch Bernhard Hilger (83.) und den Ausgleich von Johannes Oswald (85.). „Dass die letzte Aktion sogar den Dreier bringt, ist einfach nicht zu glauben.“ Der Last-Minute-Treffer von Niklas Urban zum 4:3 (90.+5) – „einfach Wahnsinn!“