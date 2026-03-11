TSV Hofkirchen und ETSV Hainsbach machen Spielgemeinschaft Die beiden akut abstiegsbedrohten Kreisklassisten arbeiten ab der kommenden Saison eng zusammen von Thomas Seidl · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Vorne von links nach rechts: Karin Glöbl (Vorsitzende SV Hofkirchen) , Manuel Promesberger (sportlicher Leiter TSV Hofkirchen), Neu-Trainer Bogdan Bonev, Markus Plank (sportlicher Leiter ETSV Hainsbach) Hinten von links nach rechts: Christian Müller (Vorstand ETSV Hainsbach), Tino Steffl (Vorstand TSV Hofkirchen), Tobias Passreiter (Vorstand ETSV Hainsbach) – Foto: Verein

Der TSV Hofkirchen und der ETSV Hainsbach bilden ab Sommer eine Spielgemeinschaft. Beide Vereine hatten bereits in früheren Jahren eine gute Zusammenarbeit im Jugendbereich und diese soll sich jetzt im Herrenbereich fortsetzen.

Von den Verantwortlichen der beiden Klubs gibt es folgendes, gemeinsames Statement: "Die Gespräche verliefen sehr positiv und uns war schnell klar, dass das passt. Wir werden den Spielbetrieb im 50:50-Verhältnis auf beide Sportanlagen verteilen. Die SG-Führung wird vermutlich der TSV Hofkirchen übernehmen. Wir sind überzeugt, dass das eine gute und vor allem nachhaltige Lösung sein wird. Dementsprechend groß ist die Vorfreude in beiden Lägern auf die bevorstehende gemeinsame Zukunft." Mit Bogdan Bonev konnte zudem bereits ein ehemaliger Bezirksligaspieler und erfahrener Trainer verpflichtet werden, der bis zum Winter den Oberpfälzer Kreisklassisten FC Wald/Süssenbach anleitete. Mit dem SV Türk Genclik Regensburg wurde der 44-Jährige bei seiner vorherigen Station 2022 Kreisklassen-Meister.

"Wir werden durch die Fusion einen guten Kader haben und unabhängig von der künftigen Spielklasse personell gut aufgestellt sein“, lassen der TSV Hofkirchen und der ETSV Hainsbach verlauten. Die Hoffnung, in der Kreisklasse an den Start gehen zu können, ist noch nicht komplett erloschen, da der FC Ottering, der als momentaner Tabellenzwölfter in die Relegation gehen dürfte, erst elf Zähler sammeln konnte und daher noch in Schlagdistanz ist. Hainsbach belegt mit mageren sechs Punkten den vorletzten Tabellenplatz, Hofkirchen steht mit vier Punkten noch schlechter da.



