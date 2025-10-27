TSV Hofkirchen: Trainer erleidet Herzinfakt, ist aber über dem Berg

"Tim geht es den Umständen entsprechend gut und er hat die Intensivstation mittlerweile verlassen können. Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr", berichtet Manuel Promesberger. Der jüngerer Bruder des Coaches ist der Sportliche Leiter des Kreisklassen-Rückkehrers. Den Wunsch der Mannschaft hat man entsprochen und auf eine Spielverlegung konnte man sich mit dem SV Haidlfing nicht verständigen. "Am offiziellen Nachholtermin geht es bei Haidlfing nicht und wir wollten dann diesbezüglich auch kein Faß aufmachen. Wir haben derzeit andere Sorgen", sagt Manuel Promesberger.







Die Erleichterung über den deutlich verbesserten Zustand von Übungsleiter Tim Promesberger ist im TSV-Lager groß, so dass man in dieser Woche auch wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen wird. Dennoch sehnt man im Lager des Aufsteigers, der 2023 Vizemeister der Kreisklasse Mallersdorf wurde und dann ein Jahr später in die A-Klasse abstieg, die Winterpause herbei. "Die Saison ist bislang sehr frustrierend gelaufen. Das hatten wir uns komplett anders vorgestellt", seufzt Manuel Promesberger. Nach 14. Spieltagen stehen erst vier Zähler auf der Habenseite von Niklas, Rederer und Kameraden. "Unser größtes Problem ist die maue Trainingsbeteiligung. Viele Spieler sind nicht richtig fit und das macht sich einfach bemerkbar", räumt der Funktionär ein. Trotz der katastrophalen Zwischenbilanz beträgt der Rückstand auf den FC Ottering, der derzeit einen der beiden Relegationsplätze belegt, nur drei Punkte. "Es ist eigentlich Wahnsinn, dass wir immer noch hoffen dürfen", meint der 32-Jährige.





Unabhängig vom Ligaverbleib wird es für den TSV Hofkirchen mittel- und erst recht langfristig nicht einfacher. "Wir sind ein sehr kleines Dorf und die Spieler werden immer weniger. Auf Sicht werden wir nicht darum herkommen, uns einen SG-Partner zu suchen", meint Manuel Promesberger.



