TSV Höchst wird mit Torfestival Meister Der TSV Höchst ist mit einem 9:0-Erfolg in Brensbach zur Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga gestürmt +++ Die TSG Steinbach sicherte sich Rang zwei und geht in die Relegation. von Michael Sobota · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Meisterfreude: Der TSV Höchst hat sich durch ein 9:0 in Brensbach den ersten Platz in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald gesichert. Foto: Herbert Krämer

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat der TSV Höchst am letzten Spieltag die Meisterschaft und damit den direkten Wiederaufstieg in die Gruppenliga perfekt gemacht. Bei der SSV Brensbach kam der TSV zu einem 9:0-Kantersieg - die Partie war live bei Echo-Online zu sehen. Die zweitplatzierte TSG Steinbach (3:0 bei Viktoria Urberach) wird an der Aufstiegsrelegation zur Gruppenliga teilnehmen - Gegner ist der SV Fürth. Hassia Dieburg ging trotz des 6:2 gegen die SG Rimhorn/Neustadt leer aus und beendet die Runde auf Rang drei. In der Relegation gegen die Tabellenzweiten der Kreisligen A Odenwald (SV Hummetroth II) und Dieburg (Viktoria Dieburg) nimmt die SG Bad König/Zell teil. Bad König/Zell schenkte allerdings sein letztes Meisterschaftsspiel bei der KSG Georgenhausen kampflos ab. Als Absteiger standen bereits zuvor die Rückzieher TSV Lengfeld und Viktoria Urberach fest.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SSV Brensbach Brensbach TSV Höchst TSV Höchst 0 9 Abpfiff So desaströs hatte sich Brensbachs Trainer Timo Schmid das Ergebnis gegen Höchst nicht vorgestellt - auch wenn die Gastgeber mit vielfachem Ersatz antreten mussten. Das man aber derart deklassiert wurde, war eine Machtdemonstration des Meisters. Höchsts Sprecher Jens Kretschmer sprach denn auch von einem Meisterstück der besonderen Art: „Wir haben wie aus einem Guss gespielt und in der Offensive ein Feuerwerk abgebrannt. Jetzt heißt es, spontan zu feiern“. Bis zur Pause hatten Geißler (14.), Helm (24.), Becker (32.) und Seiler (36.) die Partie bereits entschieden. Nach dem Wiederanpfiff glich Brensbachs Abwehr einem Torso. Eisenhauer (51.), Seiler (54./71.), Daum (86.) und Rückert (88.) machten das Brensbacher Debakel perfekt.

Der Doppelschlag von Vlahov (10.) und Daniel Reimer (12.) brachte die frühe Führung für Steinbach. Dabei spielte Urberach, dass sich nach der Saison freiwillig aus der Kreisoberliga zurückzieht, mutig mit und fand auch mit zunehmender Spielzeit und trotz Unterzahl (Gelb-Rot: Will/24.) Stabilität in der Abwehr. Dennoch war der Steinbacher Erfolg ungefährdet und hätte bei konsequenter Chancenverwertung auch höher ausfallen können. So traf nur noch Benjamin Reimer (90.+2) zum 3:0 Endstand. Die Hoffnung von Dieburg auf Ausrutscher der Konkurrenz erfüllte sich nicht. Dabei lief es trotz Überlegenheit für die Gastgeber im ersten Durchgang noch nicht rund. Cedric Fuhlbrügge (13.) hatte Hassias Führung erzielt. Dann drehten die Odenwälder durch den Doppelschlag von Schacht (23.) und Felix Olt (28.) den Spieß plötzlich um. Mayer (45.+1) erzielte aber bis zur Pause noch den Ausgleich. Nach dem Wechsel hatten die Gäste nichts mehr zu bestellen. Cedric Fuhlbrügge (53./66./90.) und Hilligardt (55.) sorgten für den klaren Heimsieg.

Zunächst sorgte Quaadt (17.) für die Führung der Gastgeber, doch glich Timocin (20.) schnell aus. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen, doch blieb es bis zur Pause beim Remis. Nach dem Seitenwechsel traf Quaadt (61.) zum 2:1. In der Folge wurde Lengfeld nachlässig, was Möldner (68./75.) mit seinen Toren bestrafte. In der Schlussphase riss Lengfeld das Spiel wieder an sich. Meidert (77./89.) und Stummer (84.) sorgten für ein Happyend für den Absteiger.

Die schnelle Führung von Stefanowski (3.) vermochten die Gastgeber nicht auszubauen. Durch einen von Seeger direkt verwandelten Freistoß (28.) glichen die Gäste aus. Felde (35.) sorgte aber für die Halbzeitführung des SV. Nach dem Wechsel ließ Lützel-Wiebelsbach reihenweise beste Tormöglichkeiten aus. Am Ende stand ein knapper aber verdienter Heimerfolg.

Nach dem von Max Daniel (10.) verwandelten Foulelfmeter war der Viktoria schnell der Stecker gezogen. Während bei den Gastgebern nichts zusammlief, erhöhte Radheim/Mosbach durch die Tore von Eifert (33./59.) sowie Marvin Bernhard zum deutlichen Auswärtserfolg.