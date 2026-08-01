TSV Höchst will gegen Münster den Grundstein legen

Höchst. Der TSV Höchst empfängt bei seinem Comeback in der Gruppenliga am Sonntag (15 Uhr) den SV Münster an der Jahnstraße. Dabei will die Mannschaft von Coach Christian Stapp direkt den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. „Wir wollen unsere Heimstärke von Beginn an ausnutzen und den Grundstein für den Klassenerhalt zu Hause legen. Jeder Gegner muss wissen, dass er es schwer haben wird, bei uns zu punkten“, fordert der 46-Jährige.
Zuletzt konnte der TSV zum Abschluss der Vorbereitung und beim Pflichtspielauftakt im Pokal zwei Siege einfahren. Gegen den TSV Seckmauern drehte das Team von Stapp das Testspiel nach 0:2-Rückstand noch auf einen 3:2-Sieg. „Wir hatten am Ende noch etwas mehr Körner und den letzten Punch auf unserer Seite und konnten deswegen den letzten Test mit einem Erfolgserlebnis abschließen“, erklärt Stapp. Im Pokal zog Höchst am letzten Sonntag trotz eines Rumpfkaders mit einem 3:0 in Bad König in die zweite Runde ein.
Nachdem man bereits auf einige urlaubsbedingte Ausfälle verzichten musste fehlten auch kurzfristig mehrere Akteure aufgrund von Infekten. „Das war schon ein Stück weit abenteuerlich, da wir kurzfristig bis in die 1c alles zusammenkratzen mussten“, gibt Stapp zu. Symbolisch dafür stand der Treffer zum 0:2, der vom im Feld eingewechselten Moritz Weipert erzielt wurde, obwohl dieser eigentlich Torhüter ist.
Für den Auftakt gegen Münster seien die Urlauber aber wieder zurück und auch die im Pokal krankheitsbedingt ausgefallenen Akteure stünden bis auf Oliver Schwarz wieder zur Verfügung. Fehlen werden dem TSV sicher die beiden Langzeitverletzten Jannik Fornoff (Kreuzbandriss, fehlt noch das gesamte Kalenderjahr) und Dennis Plotzki (Muskelverletzung). Vorsicht lasse man bei Flügelstürmer Leo Schnellbacher walten, der sich in der Vorbereitung beim Seckmäurer Forellen-Turnier am Knie verletzt hatte.
Mit dem SV Münster trifft man nun am ersten Spieltag auf einen „grundsoliden Gruppenligisten, der in der Vergangenheit fast immer im sicheren Fahrwasser mit genug Abstand nach unten war“. Generell gelte aber für die gesamte Saison die Devise, vorrangig auf sich selbst zu schauen und „unser eigenes Spiel mit unseren Qualitäten auf den Platz zu bringen“.