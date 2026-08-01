TSV Höchst will gegen Münster den Grundstein legen

Zuletzt konnte der TSV zum Abschluss der Vorbereitung und beim Pflichtspielauftakt im Pokal zwei Siege einfahren. Gegen den TSV Seckmauern drehte das Team von Stapp das Testspiel nach 0:2-Rückstand noch auf einen 3:2-Sieg. „Wir hatten am Ende noch etwas mehr Körner und den letzten Punch auf unserer Seite und konnten deswegen den letzten Test mit einem Erfolgserlebnis abschließen“, erklärt Stapp. Im Pokal zog Höchst am letzten Sonntag trotz eines Rumpfkaders mit einem 3:0 in Bad König in die zweite Runde ein.