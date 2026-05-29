TSV Höchst und TSG Steinbach im Fernduell um den Titel

ODENWALDKREIS. Nicht nur meteorologisch steht uns ein heißer Sonntag in der Kreisoberliga bevor: Tabellenführer TSV Höchst muss beim Aufsteiger SSV Brensbach antreten und trifft dort auf dem Kunstrasenspielfeld auf völlig veränderte Spielbedingungen. Die Verfolger TSG Steinbach und Hassia Dieburg haben im Kampf um die Meisterschaft dann noch eine Chance, wenn es den Höchstern nicht gelingt, die heimstarken Brensbacher zu schlagen.
Der TSV Höchst wurdebereits vor Wochen als Meister und Direktaufsteiger in die Gruppenliga gehandelt, als es der Mannschaft gelang, sich im direkten Aufeinandertreffen mit der TSG Steinbach 3:1 durchzusetzen. Aber wer sich intensiv mit dieser Spielklasse beschäftigt, der konnte schon da ahnen, dass die Entscheidung längst noch nicht gefallen war. Die Liga ist unglaublich ausgeglichen. Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass eine Mannschaft wie die abstiegsgefährdete KSG Georgenhausen am vorletzten Spieltag dem TSV Höchst einen großen Kampf liefert und einen Zähler mitnimmt, der schließlich zum Klassenerhalt reicht. Jetzt ist der TSV Höchst gefordert, kann in Brensbach die Meisterschaft mit einem Punkt Vorsprung alles klarmachen.
Das ist auch Brensbachs Trainer Michele Rodemer bewusst: „Wir haben bereits zum Restrundenstart im März gehofft, dass es in diesem Spiel noch um etwas gehen wird.“ Rodemer ist schon bewusst, dass der TSV im Zentrum mit Patrick Kepper, Sebastian Geisler und Daniel Simoes Fußballer der Extraklasse aufbieten wird. „Wir gehen derzeit personell auf der letzten Rille, haben vom Kader her gerade mal elf gesunde Spieler an Bord“, schildert Brensbachs Cheftrainer die schwierige Lage beim Tabellenfünften.
Die Chancen stehen gut, dass so arrivierte Leute, wie Julias Schneider (Mittelfeld) Fabian Windeck (Innenverteidigung) und Daniel Beck (Angriff) gegen Höchst wieder auf das Spielfeld zurückkehren werden. Gerade die Qualität des Hessenliga erfahrenen Windeck ist für Brensbach von großem Wert. Und vorne wäre wieder Top-Torjäger Beck mit im Spiel. Darüber hinaus besteht die Chance, dass Roland Denzel, einst im Aufgebot des damaligen Verbandsligisten FCA Darmstadt, ins Tor zurückkehrt.
Dennoch dürfte TSV-Trainer Christian Stapp klar sein, wie schwer die Aufgabe im Gersprenztal wird. Höchst kann auf seine Kompaktheit in der Defensive und mannschaftliche Geschlossenheit bauen. Und auch auf seine ganz starke Physis. Die Stapp-Elf ist bis zum letzten Spieltag die beständigste Mannschaft in der Liga. Aber das anstehende Spiel ist eine echte Herausforderung. Dennoch sollte dem Ex-Gruppenligisten der entscheidende Punch zugetraut werden.
„Die haben auch den Zug im Spiel, mit dem sie uns vor viele Probleme stellen können“, meint Rodemer abschließend. Dahinter (genau einen Punkt) muss die TSG Steinbach bei Viktoria Urberauch liefern, um sich mit einem Auswärtssieg alle Chancen offenzuhalten, doch noch am TSV vorbeizuziehen, mindestens aber die Aufstiegsrelegation zu erreichen. Die SG Bad König/Zell muss trotz der Erfolge in den vergangenen Wochen in die Abstiegsrelegation. Im direkten Vergleich bei der KSG Georgenhausen sind die Kurstädter sicherlich nicht chancenlos. Schaulaufen gibt es dagegen beim SV Lützel-Wiebelsbach gegen den TV Fränkisch-Crumbach und beim TSV Lengfeld gegen zuletzt überragende Günterfürster (Anstoß jeweils 15 Uhr).