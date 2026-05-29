TSV Höchst und TSG Steinbach im Fernduell um den Titel

„Die haben auch den Zug im Spiel, mit dem sie uns vor viele Probleme stellen können“, meint Rodemer abschließend. Dahinter (genau einen Punkt) muss die TSG Steinbach bei Viktoria Urberauch liefern, um sich mit einem Auswärtssieg alle Chancen offenzuhalten, doch noch am TSV vorbeizuziehen, mindestens aber die Aufstiegsrelegation zu erreichen. Die SG Bad König/Zell muss trotz der Erfolge in den vergangenen Wochen in die Abstiegsrelegation. Im direkten Vergleich bei der KSG Georgenhausen sind die Kurstädter sicherlich nicht chancenlos. Schaulaufen gibt es dagegen beim SV Lützel-Wiebelsbach gegen den TV Fränkisch-Crumbach und beim TSV Lengfeld gegen zuletzt überragende Günterfürster (Anstoß jeweils 15 Uhr).