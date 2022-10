Konnte die Niederlage in Büttelborn auch nicht verhindern: Rico Blecher (links), Torjäger des TSV Höchst. Archivfoto: Joaquim Ferreira

TSV Höchst: Ohne Keeper, ohne Chance Gruppenligist kassiert deutliche Niederlage in Büttelborn+++TSV Seckmauern will Groß-Gerau ärgern

Odenwald. In der Gruppenliga Darmstadt hat der TSV Höchst bei der SKV Büttelborn das dritte Spiel in Folge verloren. Am Sonntag (16.) steht um 15.30 Uhr das nächste Duell beim SV Nauheim an. Der TSV Seckmauern erwartet bereits am Samstag (15.) um 16 Uhr den VfR Groß-Gerau zum Duell. In der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hofft der SV Lützel-Wiebelsbach am Sonntag ab 15 Uhr beim SV Groß-Bieberau auf den nächsten Überraschungserfolg.

SKV Büttelborn – TSV Höchst 4:0 (2:0).

Ohne den angeschlagenen Torhüter Moritz Weipert (Knieprobleme) ging der TSV in das Spiel bei der SKV. Für Weipert übernahm Feldspieler Benjamin Kredel den Platz zwischen den Pfosten, der seine aktive Karriere eigentlich beendet hat, früher aber auch mal im Tor stand und so in der Not – alle Ersatzkeeper waren verhindert – aushalf. Ersatzkeeper trägt keine Schuld an Niederlage Kredels Schuld war es am Ende auch nicht, dass der TSV wie schon vier Tage zuvor beim FC Alsbach mit 0:4 unter die Räder kam.

Vielmehr agierten die Höchster erneut zu wenig kreativ und oft auch ohne die nötige Einstellung und Zweikampfstärke. „Man hatte den Eindruck, da will sich vor dem Hessenpokalspiel keiner mehr verletzen“, sagte Mannschaftsbetreuer Werner Beywl. Dabei hatten die Gäste noch Glück, dass Kredel zweimal glänzend parieren konnte – davon einmal gegen den ständigen Unruheherd Sven Becker, der mit seinem Körpereinsatz von der Höchster Defensive kaum zu halten war. Kredel zwei Mal Machtlos In der ersten Hälfte war Kredel aber doch zweimal machtlos: Nach einem Eckball köpfte Daniel Heinz (28.) per Kopf zur Büttelborner Führung ein, und Becker traf mit einem, von Karsten Specht noch abgefälschten Schuss zum 2:0 (36.). Die Höchster ihrerseits hatten im gesamten Spielverlauf kaum nennenswerte Chancen zu verzeichnen. Rico Blecher scheiterte mit seinem Abschluss im zweiten Durchgang einmal an Keeper Stefano Francioso und Christoph Eisenhauer traf mit seinem Kopfball nach einer knappen Stunde nur den Pfosten. Erst in der Schlussphase der Partie legte Büttelborn noch einmal nach: Einen Konter mitten hinein in die Höchster Vorwärtsbewegung schloss Lucas Dilling zum 3:0 ab (82.), ehe Heinz mit dem 4:0 den Endstand besiegelte (89.). TSV hat weitere schwere Aufgabe vor der Brust Zu allem Übel muss der TSV mit Blick auf Sonntag und die nächste schwere Aufgabe beim SV Nauheim auch noch um Leo Schnellbacher und Mika Fornoff bangen, die in Büttelborn angeschlagen ausgewechselt werden mussten.

Nauheim (zuletzt 1:3 gegen Langstadt/Babenhausen) kämpft als Tabellenzwölfter nach nur drei Siegen aus elf Spielen derzeit noch um seine Form, hat in der Offensive mit Norman Harth und Sören Boomgaarden aber durchaus gefährliche Akteure in seinen Reihen.

TSV Seckmauern auf Erfolgswelle Bereits am Samstag muss der TSV Seckmauern gegen den Tabellenzweiten VfR Groß-Gerau (zuletzt 2:1 gegen Büttelborn) antreten.