TSV Höchst ist weiter unter Druck

Dabei hatte es für die Odenwälder eigentlich so gut angefangen. Christoph Eisenhauer verwandelte nach elf Minuten nach einem Foul an TSV-Flügelstürmer Leo Schnellbacher den fälligen Strafstoß zum 1:0. Die Gastgeber spielten stark auf und erhöhten durch Kevin Seiler auf 2:0 (21.). Groß-Bieberau meldete sich hingegen nach einer knappen halben Stunde per Distanzschuss von Silva Jose Mendes erstmalig an. Besser machten es die Gäste dann wenige Minuten später, als Lukas Fritsche nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld zum 1:2-Anschlusstreffer einnickte (37.). Kurz nach Wiederbeginn hätte der TSV direkt den alten Abstand wiederherstellen können, doch zunächst scheiterte Schnellbacher an Keeper Lukas Ludwig, dann Sebastian Geissler am Pfosten. Daraufhin witterte der Sportverein Morgenluft und prüfte TSV-Schlussmann Thomas Wolf durch Osman Aktürk zweimal, woraufhin sich der 36-Jährige zweimal auszeichnete.

TSV Höchst macht sich das Leben schwer