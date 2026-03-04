TSV Höchst glaubt an das Pokalwunder

Jannik Sommer (rechts, hier gegen Markus Ballmert von Darmstadt 98 II) möchte mit dem SV Hummetroth ins Halbfinale einziehen. (Archivfoto) Foto: Guido Schiek

Odenwaldkreis. Hessenligist SV Hummetroth gegen Kreisoberligist TSV Höchst – auf dem Papier ist das eine klare Sache. Doch gerade im Pokal schreibt der Fußball seine eigenen Geschichten. Erst vor knapp zwei Wochen lieferte Germania Ober-Roden gegen Hessen Kassel im Hessenpokal-Viertelfinale das beste Beispiel dafür: Der Verbandsligist schlug den Regionalligisten 2:1.

Wie kann dem TSV Höchst im Heimspiel am Mittwoch, 19 Uhr, ein ähnliches Pokalwunder gelingen? „Es muss extrem viel passieren“, sagt TSV-Trainer Christian Stapp. Die Basis dafür sei klar: „Unser Teamgeist, unsere Mentalität, unsere geschlossene Mannschaftsleistung werden sehr nötig sein. Dazu ein extrem gutes Defensivverhalten.“ Es müsse also viel zusammenkommen, damit seine Mannschaft die individuelle Klasse von Hummetroth in Schach halten kann.

Heute, 19:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst SV Hummetroth Hummetroth 19:00 live PUSH

Der TSV Höchst hat in der jüngeren Vergangenheit allerdings schon öfter für Aufsehen in Pokalwettbewerben gesorgt. 2022 etwa gelang dem damaligen Gruppenligisten gegen den Regionalligisten FSV Frankfurt im Hessenpokal fast die Überraschung, jedoch mussten sich die Höchster knapp 1:2 geschlagen geben. Im selben Jahr setzte sich der TSV ausgerechnet gegen den SV Hummetroth mit 3:1 im Kreispokalfinale durch. In den Finalspielen 2023 (4:1) und 2024 (2:1) sowie im Halbfinale 2025 (5:0) behielten die Hummetröther die Oberhand.

Im Spiel am Mittwoch könnte der Heimvorteil gegen den Hessenligisten eine große Rolle spielen. „Unsere Anlage und die Gegebenheiten: Das ist ein schwer zu bespielender Rasenplatz, den wir gewohnt sind“, erklärt Stapp. „In der Hessenliga sind die Plätze besser, oder es gibt mehr Kunstrasen.“ Auch die Fans und die Atmosphäre an der Jahnstraße sollen den Kreisoberligisten ins Halbfinale tragen.

Personell muss Höchst auf die zwei Schlüsselspieler Patrick Kepper und Sebastian Geißler verzichten. „Der Ausfall von Kapitän und Vizekapitän tut sehr weh“, merkt Stapp an. Beide fehlen wegen Problemen am Mittelfuß längerfristig. Trotzdem blickt der Trainer mutig nach vorn: „Wir glauben dran, im Pokal kann viel passieren. Wir sind Tabellenführer der Kreisoberliga und haben keinen Grund, mit geducktem Kopf aufzutreten.“

Beim Gegner wittert Stapp Schwächen – vor allem mentaler Natur. „Ich denke schon, dass das etwas macht, wenn man sechs Spiele in Folge verliert. Da kommt man nicht mit dem größten Selbstvertrauen.“ Dennoch warnt er vor der individuellen Qualität des Hessenligisten. „Ich erwarte eine Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern.“

Hummetroth auf der Suche nach Erfolgserlebnis

Hummetroth hatte bereits vor der Winterpause eine Niederlagenserie zu verkraften und musste auch in den ersten beiden Partien unter dem neuen Trainer Denis Streker Niederlagen einstecken (1:2 gegen den SC Hanau und 0:2 beim FC Gießen). Daher möchte sich der 34-Jährige mit seiner Mannschaft nun unbedingt ein Erfolgserlebnis holen. Er erwartet allerdings ein umkämpftes Pokalspiel: „Wir nehmen Spiel und Gegner sehr ernst – wir kommen mit voller Kapelle.“ Winterneuzugang Altin Vrella kehrt nach seiner Verletzung wahrscheinlich in den Kader zurück.

Seine Spieler seien gut auf den TSV vorbereitet. „Wir müssen die Zweikämpfe führen und wollen den Kampf annehmen“, betont Streker. „Und darüber hinaus natürlich guten Fußball spielen.“ Dabei soll seine Mannschaft wieder mehr Gier auf Tore entwickeln, was der Trainer in den vergangenen beiden Spielen bemängelte.





