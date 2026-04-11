TSV Höchst fordert Steinbach

Im Hinspiel hatten Nikola Cutura (rechts) und die TSG Steinbach gegen den TSV Höchst um den Siegtorschützen Sebastian Geißler das Nachsehen. Foto: Herbert Krämer

Höchst. Christian Stapp hat sich diese Woche das Video vom Hinspiel noch mal ganz genau angeschaut. „Ich erwarte schließlich einen so engen Abnutzungskampf wie damals“, meint der Trainer des TSV Höchst. Damals, das war der 21. September 2025. Die TSG Steinbach empfing den TSV - als Spitzenreiter, mit sieben Siegen aus den ersten sieben Partien. Doch der Dreier ging an die Gäste. Während die TSG nämlich gleich zwei Platzverweise kassierte (Vincent Rohleder und Filip Vlahov), durfte Sebastian Geissler den 1:0-Siegtreffer für Höchst bejubeln. Seitdem ist viel passiert, aber eins ist klar: Es ist erneut das absolute Topspiel der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, wenn der TSV am Sonntag um 15 Uhr Steinbach empfängt. Das Echo überträgt die Begegnung in voller Länge live, kommentiert von Chefredakteur Tobias Goldbrunner und Sportchef Maximilian Brock.

Die Ausgangslange hat es in sich: Mit einem Sieg hätte Primus Höchst acht Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Steinbacher, könnte anfangen, für die Rückkehr in die Gruppenliga zu planen. Setzt sich die TSG durch, würde diese bis auf zwei Zähler an den Spitzenreiter heranrücken - die Meisterschaft wäre wieder völlig offen. „Wir gehen nach den vergangenen Wochen mit Selbstvertrauen ins Spiel“, so Stapp. Zumal dank der spielfreien Zeit über Ostern angeschlagene TSV-Spieler wie Daniel Simoes (Fußbeschwerden) wieder einsatzfähig sein dürften.

13 unterschiedliche Torschützen

Der TSV hat sich zuletzt beim 7:1 gegen die SG Bad König/Zell warmgeschossen. „Wir sind mit vielen Entwicklungen durchaus zufrieden“, so Stapp. Das Erfolgsrezept in dieser Runde: „Wir haben den Abstieg nie wieder thematisiert, einen Neuanfang ausgerufen.“ Eine Achse um Routiniers wie Christoph Eisenhauer, Kevin Seiler und Simoes blieb an Bord, Neuzugänge wie Leon Luft und Nikolas Helm wurden auf Anhieb integriert und Youngster wie Finn Leon Daum (elf Saisontore) sind durchgestartet. Was den TSV so gefährlich macht: die Unberechenbarkeit. Schon 13 Höchster haben getroffen.

TSG-Coach Cetin Karaman spielt die Favoritenrolle „klar Höchst zu. Wir sind ja immer noch überrascht, dass wir auf Rang zwei stehen“. Gleichzeitig habe man in der Winterpause „gemerkt, dass wir diesen halten können und wollen“. Karaman hatte kürzlich angekündigt, dass er im Sommer aufhören wolle - entschied sich aber doch weiterzumachen. „Ich hatte das Gefühl, das Team braucht einen neuen Impuls“, so Karaman. „Der Vorstand wollte aber, dass ich bleibe. Und so haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir den Kader breiter aufstellen können.“ Karaman findet, „dass wir von den Einzelspielern her die beste Mannschaft der Liga sind. Der große Unterschied zu Höchst ist aber: Wir spüren jeden Ausfall, unser Kader ist sehr klein. Sie sind deutlich besser vorbereitet auf die Gruppenliga.“

Das habe man zum Beispiel im März gespürt, als Keeper Luka Hammann ausfiel, die TSG drei der ersten vier Duelle des Jahres verlor. Mit zuletzt zwei Siegen in Folgen sind die Steinbacher zurück in die Spur gekommen, bereit für das Spitzenspiel. In dem vor allem auf Vlahov (32) zu achten sein wird: Der Ex-Stürmer von Waldhof Mannheim ist mit 21 Treffern in 18 Spielen zweitbester Torjäger der Liga, hat sieben Doppel- und einen Dreierpack geschnürt. Im Hinspiel ging er leer aus. „Das will er natürlich ändern“, weiß Karaman.





