TSV Höchst: Bitteres Ende einer verkorksten Saison

Höchst. Nach einer Dekade ist Schluss: Der TSV Höchst hat sich nach zehn Jahren ununterbrochener Gruppenliga-Zugehörigkeit in die Kreisoberliga verabschiedet. Die 0:2-Niederlage gegen den TSV Seckmauern im Relegationsfinale am Pfingstsonntag besiegelte letztlich den Abstieg. TSV-Spielertrainer Christian Remmers, der im März seinen Abschied als Coach verkündete, nachdem er 2015 nach dem Aufstieg an die Jahnstraße gekommen war und die Mannschaft seit dieser Zeit intensiv prägte, beschreibt das Spiel als „ein Sinnbild für die ganze Saison“. Man habe aus guten Gelegenheiten selbst keinen Treffer erzielt, dafür aber kurz vor Schluss die Gegentore hinnehmen müssen. So endet eine Saison für die Höchster, die von wenigen Höhen und deutlich mehr Tiefen geprägt war, schlussendlich mit dem bitteren Abstieg.

Dabei war der Saisonbeginn bereits wenig verheißungsvoll: Der Katastrophen-Start im August mit nur vier Zählern aus den ersten sechs Partien bei einem Torverhältnis von 5:21, darunter zwei 0:5-Heimschlappen, ließ sich nicht allein durch die enormen personellen Problemen erklären. „Ich muss immer wieder erwähnen, dass in diesen ersten Spielen einige mental noch nicht auf dem Platz standen und sowohl im Training als auch am Spieltag nicht mit der Einstellung, die es in der Gruppenliga immer braucht, dabei waren“, moniert Remmers.

Die Kritik des 41-jährigen Ex-Profis des SV Darmstadt 98 schien offenbar zu fruchten, folgte auf das Tief doch eine Höchster-Hochphase von 15 Punkten aus acht Spielen, von denen beim 0:1 in Bensheim nur ein einziges verloren wurde. Dabei hat sich neben den eindrucksvollen Erfolgen, wie dem Sieg gegen Verbandsliga-Absteiger VfR Fehlheim (1:0) und dem Punktgewinn gegen die SG Langstadt/Babenhausen (1:1), die Bensheim-Niederlage „in meinen Kopf eingebrannt“, erzählt Remmers. Man habe kurz vor Schluss durch eine verunglückte Flanke noch den Gegentreffer kassiert, nachdem eigene Hochkaräter liegen gelassen wurden. Ein Spiel quasi als passende Metapher für die Saison und im Nachhinein betrachtet auch als unheilvolles Omen für die Relegation.

Nach einer durchwachsenen Bilanz im November und Dezember, die aber auch Höhepunkte wie den Sechs-Minuten-Hattrick von Jannik Fornoff beim 6:1-Heimsieg gegen Riedrode hatte, ging es für den TSV als Tabellendreizehnter punktgleich mit dem FC Alsbach auf Relegationsrang 14 in die Winterpause. Aus dieser startete die Remmers-Elf zwar mit einer deutlich besseren Trainingsvorbereitung als noch im Sommer, verlor jedoch trotzdem die ersten beiden Heimspiele gegen den SV Fürth und die SG Modau knapp mit 0:1. Es folgten dafür zwei „Big Points“: Der TSV konnte Mitkonkurrent Dersim Rüsselsheim zunächst an der Jahnstraße mit 2:0 schlagen, ehe man Ende April beim FC Alsbach einen 1:0-Auswärtserfolg landete. Die Odenwälder schoben sich damit fünf Spieltage vor Schluss mit sechs Punkten vor die Bergsträßer – und landeten am Ende doch hinter dem Alsbacher Fußballclub. „Nach so einem Sieg darfst du das natürlich eigentlich nicht mehr herschenken“, weiß Remmers.

Bittere Heimniederlagen gegen direkte Konkurrenz

Doch der TSV rutschte trotz eines erneut respektablen Unentschiedens bei der SG Langstadt/Babenhausen doch noch einmal tief in den Keller. Die beiden bitteren Heimschlappen gegen die direkte Konkurrenz aus Bickenbach (1:3) und Groß-Bieberau (2:3) und die verspielte 2:0-Führung in Wald-Michelbach (2:2) kosteten Höchst wichtige Punkte. Durch einen Auswärtsdreier beim SV 07 Geinsheim am letzten Spieltag (2:1) rettete man sich vorerst aber doch noch in die Relegation, in der zunächst Kreisoberligist Hellas Darmstadt wartete. Nach der 1:2-Pleite im Hinspiel war der TSV in Darmstadt unter Zugzwang und konnte sich dabei vor allem auf seine Routiniers verlassen: So zeigten Thomas Wolf (36) im Kasten, Christian Remmers (41) und die reaktivierte Odenwälder Stürmer-Legende Rico Blecher (35) eine herausragende Partie und sicherten sich durch den 4:2-Sieg das Relegationsfinale gegen Seckmauern.

Die Partie in Sandbach verlief für den Gruppenligisten sehr unglücklich – die beiden späten Gegentreffer waren der Knockout. „Wir sind trotz allem nicht in der Relegation abgestiegen und können uns da keinen wirklichen Vorwurf machen“, erklärt Remmers, der erneut auf die enttäuschende Saisonvorbereitung verweist, die ein entscheidender Faktor gewesen sei.

Der TSV geht also mit dem bereits im März verpflichteten neuen Cheftrainer Christian Stapp nach über einem Jahrzehnt wieder zurück in die Kreisoberliga. Wie lange, das wird sich zeigen.