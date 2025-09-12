 2025-09-10T07:23:22.987Z

– Foto: Doelker

TSV Hirschau feiert klaren Heimsieg gegen Genkingen

Überblick über den 5. Spieltag in der Bezirksliga Alb.

Die Bezirksliga Alb eröffnete heute ihren 5. Spieltag mit einem deutlichen Ergebnis. Der TSV Hirschau setzte sich zuhause gegen den TSV Genkingen mit 3:0 durch und verschaffte sich nach einem schwierigen Saisonstart etwas Luft im Tabellenkeller.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
TSV Genkingen
TSV GenkingenGenkingen
3
0
Abpfiff

Von Beginn an zeigte Hirschau, dass man die Serie der sieglosen Spiele beenden wollte. Bereits in der 22. Minute brachte Alexander Lauxmann seine Mannschaft in Führung und sorgte damit für das wichtige 1:0. Nach dem Seitenwechsel schlug erneut Alexander Lauxmann zu: In der 60. Minute erhöhte er auf 2:0 und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Genkingen bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber gegen die konzentrierte Defensive der Hausherren keine Lösungen. In der 88. Minute machte Patrick Ladinig mit seinem Treffer zum 3:0 endgültig alles klar.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Sickenhausen
TSV SickenhausenSickenhausen
SG Reutlingen
SG ReutlingenSG Reutling.
15:00

Sickenhausen musste in Pfullingen eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen und will nun Wiedergutmachung betreiben. Doch mit der SG Reutlingen kommt der Tabellenzweite, der nach dem klaren 4:1 in Walddorf weiter ungeschlagen ist. Acht Tore erzielte die SG in vier Partien und hat sich defensiv stabil gezeigt. Sickenhausen braucht eine Top-Leistung, um den Favoriten zu stoppen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Zainingen
SV ZainingenSV Zainingen
TSG Upfingen
TSG UpfingenTSG Upfingen
15:00

Zainingen wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Der 1:3-Rückschlag in Derendingen zeigte erneut die Schwächen in der Schlussphase. Aufsteiger Upfingen reist dagegen mit Rückenwind an. Beim 3:2 gegen Hirschau glänzte Endler mit drei Toren und könnte auch in Zainingen den Unterschied machen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV 03 Tübingen
SV 03 TübingenSV 03 Tübin.
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen II
15:00

Ein echtes Nachbarschaftsduell: Der SV 03 Tübingen kam in Genkingen nach frühem Rückstand zu einem spektakulären 6:3-Erfolg und stellte seine Offensivpower unter Beweis. Vor allem Saliou (drei Treffer) und Messaoudi (zwei Treffer) zeigten sich in Topform. Doch auch die TSG II reist nach dem späten 4:2-Comeback gegen Ofterdingen mit breiter Brust an – Staib traf dort dreimal in den letzten Minuten. Alles deutet auf ein hochintensives Derby hin.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Ofterdingen
TSV OfterdingenOfterdingen
SV Walddorf
SV WalddorfSV Walddorf
15:00

Ofterdingen erlebte beim 2:4 in Tübingen ein bitteres Spiel: Trotz 2:0-Führung zur Pause reichte es nicht einmal für einen Zähler. Nun kommt mit Walddorf das Schlusslicht (Platz 16, ein Punkt), das beim 1:4 gegen Reutlingen ein wenig unter die Räder kam. Für beide Teams geht es um viel: Ofterdingen will endlich Stabilität zeigen, Walddorf braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Dettingen/Glems
SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems
SGM Altingen/Entringen
SGM Altingen/EntringenSGM Altingen/Entringen
15:00

Das Topspiel des Spieltags: Tabellenführer Dettingen/Glems empfängt den Tabellenvierten Altingen/Entringen. Beide Teams sind noch ungeschlagen und präsentieren sich defensivstark. Dettingen gewann zuletzt 3:2 in Gomaringen, Altingen/Entringen setzte sich 2:0 gegen Pfrondorf durch. Dieses Duell ist ein echter Gradmesser für beide Teams – Spannung ist garantiert.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullingen II
TSV Gomaringen
TSV GomaringenGomaringen
15:30

Pfullingen II kam mit dem 3:1-Sieg gegen Sickenhausen endlich in Schwung. Vor allem Krüger überzeugte mit zwei späten Treffern. Gegner Gomaringen musste beim 2:3 gegen Dettingen eine Niederlage hinnehmen. Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss nach oben herstellen.

12.9.2025, 20:40 Uhr
Patrick Freund