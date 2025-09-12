TSV Hirschau feiert klaren Heimsieg gegen Genkingen

Die Bezirksliga Alb eröffnete heute ihren 5. Spieltag mit einem deutlichen Ergebnis. Der TSV Hirschau setzte sich zuhause gegen den TSV Genkingen mit 3:0 durch und verschaffte sich nach einem schwierigen Saisonstart etwas Luft im Tabellenkeller.

Zainingen wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Der 1:3-Rückschlag in Derendingen zeigte erneut die Schwächen in der Schlussphase. Aufsteiger Upfingen reist dagegen mit Rückenwind an. Beim 3:2 gegen Hirschau glänzte Endler mit drei Toren und könnte auch in Zainingen den Unterschied machen.

Sickenhausen musste in Pfullingen eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen und will nun Wiedergutmachung betreiben. Doch mit der SG Reutlingen kommt der Tabellenzweite, der nach dem klaren 4:1 in Walddorf weiter ungeschlagen ist. Acht Tore erzielte die SG in vier Partien und hat sich defensiv stabil gezeigt. Sickenhausen braucht eine Top-Leistung, um den Favoriten zu stoppen.

Von Beginn an zeigte Hirschau, dass man die Serie der sieglosen Spiele beenden wollte. Bereits in der 22. Minute brachte Alexander Lauxmann seine Mannschaft in Führung und sorgte damit für das wichtige 1:0. Nach dem Seitenwechsel schlug erneut Alexander Lauxmann zu: In der 60. Minute erhöhte er auf 2:0 und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Genkingen bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber gegen die konzentrierte Defensive der Hausherren keine Lösungen. In der 88. Minute machte Patrick Ladinig mit seinem Treffer zum 3:0 endgültig alles klar.

Ein echtes Nachbarschaftsduell: Der SV 03 Tübingen kam in Genkingen nach frühem Rückstand zu einem spektakulären 6:3-Erfolg und stellte seine Offensivpower unter Beweis. Vor allem Saliou (drei Treffer) und Messaoudi (zwei Treffer) zeigten sich in Topform. Doch auch die TSG II reist nach dem späten 4:2-Comeback gegen Ofterdingen mit breiter Brust an – Staib traf dort dreimal in den letzten Minuten. Alles deutet auf ein hochintensives Derby hin. ---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen SV Walddorf SV Walddorf 15:00 PUSH

Ofterdingen erlebte beim 2:4 in Tübingen ein bitteres Spiel: Trotz 2:0-Führung zur Pause reichte es nicht einmal für einen Zähler. Nun kommt mit Walddorf das Schlusslicht (Platz 16, ein Punkt), das beim 1:4 gegen Reutlingen ein wenig unter die Räder kam. Für beide Teams geht es um viel: Ofterdingen will endlich Stabilität zeigen, Walddorf braucht dringend ein Erfolgserlebnis. ---

Das Topspiel des Spieltags: Tabellenführer Dettingen/Glems empfängt den Tabellenvierten Altingen/Entringen. Beide Teams sind noch ungeschlagen und präsentieren sich defensivstark. Dettingen gewann zuletzt 3:2 in Gomaringen, Altingen/Entringen setzte sich 2:0 gegen Pfrondorf durch. Dieses Duell ist ein echter Gradmesser für beide Teams – Spannung ist garantiert. ---

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II TSV Gomaringen Gomaringen 15:30 PUSH

Pfullingen II kam mit dem 3:1-Sieg gegen Sickenhausen endlich in Schwung. Vor allem Krüger überzeugte mit zwei späten Treffern. Gegner Gomaringen musste beim 2:3 gegen Dettingen eine Niederlage hinnehmen. Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss nach oben herstellen.

