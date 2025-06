TSV Hillerse demontiert Calberlah – Hankensbüttel schlägt Vorsfelde II

Am vorletzten Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig gab es vor allem Siege für die Favoriten. Während Isenbüttel in einem Acht-Tore-Spiel gegen SV Reislingen/Neuhaus gewinnt bleibt der MTV Gifhorn weiterhin ungeschlagen. Im direkten Duell zwischen Wahrenholz und dem SV Gifhorn gab es ein erwartetes knappes Ergebnis.