TSV Hertingshausen: 40 Gegentore als Tabellenfünfter sind zu viel Toni Heist lobt das Abschneiden seines Teams, die Probleme bei Standard-Gegentoren müssen aber aufgearbeitet werden.

Nach zwei Teilnahmen an Hallenturnieren werden die Jungs von Trainer Tobias Fehr am 26. Januar wieder in die Wintervorbereitung starten. Vier Testspiele sowie einige Besuche im Fitnessstudio stehen ebenfalls im Terminkalender. "Als Highlight, aber mittlerweile traditionell geworden, kann man die gemeinsame Winterwanderung zu der alle die sich unserem Verein verbunden fühlen, eingeladen sind", lädt Heist zum Event am 28. Januar ein.

Der TSV wird aller Voraussicht nach mit dem gleichen Kader wie in der Vorrunde auch ins Jahr 2023 starten, dabei wäre das Maximalziel den vierten Tabellenplatz aus der Vorsaison zu wiederholen. "Wir wissen aber auch die Qualität der Teams um uns herum zu schätzen und können auch mit einer Platzierung bis Platz 9 gut leben. Am Ende gehört ja auch ein wenig Glück dazu. Kaum eines der Teams kann sich längere Ausfallzeiten von mitunter mehreren Leistungsträgern leisten. Da gibt es einige Vereine, die ein Lied davon singen können", wirft Heist einen Blick in die Zukunft.

Ein Thema liegt Heist, angesprochen auf seinen Wunsch was sich im Amateurfußball ändern muss, aber noch im Magen: "Am wichtigsten wäre mir erstmal das es auf unseren Plätzen wieder gesitteter zugeht. Auch der Respekt gegenüber den Unparteiischen lässt leider mehr als zu wünschen übrig und ich fürchte das wir da, wenn das so weitergeht, düstern Zeiten entgegenblicken. Die Kameraden wachsen schließlich nicht an Bäumen. Aus Erfahrung weiß ich das sich der Verband mit diesen Themen beschäftigt und mächtig ins Zeug legt, aber wenn die Spieler, Trainer und oft auch Zuschauer nicht ins gleiche Horn blasen, fürchte ich das es (m)ein Wunsch bleiben wird und sich der Fußball immer mehr vom Fußball wie wir ihn eigentlich lieben, entfernt."