TSV Herrsching dreht siegt klar – und erzwingt Showdown gegen Althegnenberg

Wörthsee,24.05.2026, Fußball Wörthsee-TSV Herrsching, (v.li.): Nr.22(wörthsee), Nr.6(Herrsching,Nr.7(Wörthsee)) – Foto: Andrea Jaksch

Dabei hatte das Derby in Wörthsee zunächst eine ganz andere Richtung genommen. Die Gastgeber verteidigten diszipliniert, hielten die Räume eng und gingen kurz vor der Pause sogar in Führung: Anton Schneider traf in der 43. Minute zum 1:0 für den SCW. „Wir haben 60 Minuten gut dagegengehalten“, sagte Wörthsees Trainer Niclas Hauser, der sich wegen einer Rotsperre nicht im Innenbereich des Stadions aufhalten durfte. „Eine halbe Stunde vorher durfte ich auch nicht zur Mannschaft“, berichtete der Spielertrainer. Vertreten wurde er auf der Bank von seinem Vorgänger an der Wörthseer Seitenlinie, Josef Wittenberger.

Im Titelrennen der A-Klasse 1 spitzt sich alles auf einen finalen Showdown zu. Der TSV Herrsching hat das Topspiel beim SC Wörthsee am Sonntag trotz Halbzeitrückstands noch deutlich mit 6:1 (0:1) gewonnen und dadurch den Rückstand auf Spitzenreiter SV Althegnenberg auf drei Punkte verkürzt. Damit kommt es am letzten Spieltag zum direkten Duell der beiden Kontrahenten um die Meisterschaft und den Aufstieg. Während Herrsching im Gipfeltreffen zwingend gewinnen muss, reicht Althegnenberg bereits ein Remis für den Titel.

Vor den Augen zahlreicher Zuschauer, darunter auch viele Anhänger aus Althegnenberg, entwickelte sich bei sommerlichen Temperaturen ein intensives Duell. „Bedingt durch die Hitze war es ein träges Spiel“, befand Hauser. „Aber Herrsching hat die Extrameter gemacht. Klar, bei denen geht es um den Aufstieg.“ Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV dann auf. Zahid Kulovic erzielte in der 57. Minute den Ausgleich, ehe Co-Trainer Daniel Fischer mit zwei Treffern (65., 83.) die Weichen auf Sieg stellte. Dazwischen traf Oskar Kozianka zum 3:1 (70.), ehe Arthur Kozianka mit zwei späten Toren den Endstand besorgte. „Jeder Schuss von Herrsching war drin“, meinte Hauser.

Gäste-Trainer Florian Schober war wegen des klaren Ergebnisses erleichtert. „Wir lagen zur Pause zurück, dabei war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor“, resümierte er. „Die Gegner haben geschickt verteidigt, und der Keeper von Wörthsee hat stark gehalten.“ In der Kabine sei die Anspannung deutlich zu spüren gewesen. „Wir standen mit dem Rücken zur Wand. Die letzten Wochen haben wir gekriselt, das war nicht einfach.“ Mit zunehmender Spielzeit schwanden beim SC Wörthsee die Kräfte. „Dann sind die ganzen Tore gefallen“, sagte Schober, der vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit hervorhob: „Es war ein kollektiv gutes Mannschaftsspiel.“

Nun blickt in der Liga alles auf das große Finale kommenden Samstag (15 Uhr). Herrsching empfängt Tabellenführer Althegnenberg zum direkten Endspiel um Platz eins. „Wir freuen uns auf das Finale“, sagte Schober. „Wir müssen das Spiel gewinnen und sind zuversichtlich.“ Die Ausgangslage könnte dramatischer kaum sein, die Entscheidung um Meisterschaft und direkten Aufstieg (Rang zwei berechtigt zur Teilnahme an der Relegation) fällt erst am letzten Spieltag. Trotz der Verfolgerrolle und der Siegpflicht haben die Ammerseer nach dem Kantersieg in Wörthsee das Momentum nun womöglich auf ihrer Seite.