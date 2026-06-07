TSV Heist holt Tempo für die linke Seite

Der TSV Heist arbeitet nach dem Klassenerhalt in der Kreisliga Hamburg 1 am Kader für die kommende Saison. Die Mannschaft beendete die Spielzeit auf Rang zehn, holte 34 Punkte aus 30 Spielen und hatte damit Abstand zur Abstiegszone, blieb aber zugleich im unteren Tabellenmittelfeld hängen. Nun sollen frische Kräfte helfen, den nächsten Schritt zu machen.
Die ersten beiden Personalien zeigen eine klare Richtung: Heist setzt auf junge Spieler, Tempo und Konkurrenz auf der linken Seite. Mit Kajus Miseika und Ben Kretschmer wurden zwei Akteure vorgestellt, die beide vor allem als Linksverteidiger eingeplant sind.
Miseika wechselt an die Hamburger Straße und bringt ein interessantes Profil mit. Der pfeilschnelle Linksverteidiger schreibt aktuell sein Abitur und greift nach einer zweijährigen Pause wieder voll an. Seine Geschwindigkeit und Zweikampfstärke sollen der Mannschaft helfen, zugleich kann er auch offensiver eingesetzt werden.
Der Verein hebt außerdem seine Schussstärke hervor. Miseika verfüge über eine „enorme linke Klebe“, heißt es in der Mitteilung. Für Heist kann das gerade über die Außenbahn wertvoll werden, weil ein schneller Linksfuß mit Offensivdrang zusätzliche Möglichkeiten im Spiel nach vorne gibt. Das Trainerteam kennt ihn durch die gemeinsame Zeit in der A-Jugend bei Rasensport Uetersen. Damit kommt der Zugang nicht als völlig unbekannter Spieler, sondern mit einem vertrauten Hintergrund ins Team.
Der zweite vorgestellte Spieler ist nur bedingt ein klassischer Zugang. Ben Kretschmer trainiert bereits seit sechs Monaten beim TSV Heist mit, ist aber erst ab der kommenden Spielzeit spielberechtigt. Nach der Auflösung der A-Jugend von Cosmos Wedel fand er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Luk den Weg nach Heist.
Auch Ben fühlt sich auf der linken Abwehrseite am wohlsten. Der Verein erwartet, dass er im Kampf um den Stammplatz ordentlich Betrieb machen wird. Durch die vergangenen Monate im Training ist er bereits in der Mannschaft angekommen und entsprechend gut integriert.
Für Heist ist das ein Vorteil. Ben muss sich nicht erst an Abläufe, Mitspieler und Umfeld gewöhnen, sondern kann zum Saisonstart direkt angreifen. Der Verein beschreibt ihn als hochmotiviert und freut sich darauf, ihn nun auch offiziell bei den „Heistmer Jungs“ begrüßen zu können.
Mit Miseika und Kretschmer bekommt Heist auf der linken Seite mehr Tempo, mehr Konkurrenz und mehr Entwicklungspotenzial. Beide sind jung, beide bringen klare Stärken mit, beide sollen den Kader breiter und dynamischer machen.
Nach einer Saison mit 69 Gegentoren dürfte es für den TSV auch darum gehen, defensiv stabiler zu werden. Gleichzeitig zeigen die Profile der beiden Zugänge, dass Heist nicht nur absichern, sondern auch über die Außenbahn mehr Vorwärtsdrang entwickeln will.
Der Verein kündigt bereits an, dass nach dem ersten Zugang noch weitere folgen werden. Die Kaderplanung an der Hamburger Straße ist also längst nicht abgeschlossen. Der Start macht aber deutlich: Der TSV Heist will frische Energie in die Mannschaft bringen und den Konkurrenzkampf früh erhöhen.
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