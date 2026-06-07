TSV Heist holt Tempo für die linke Seite Der TSV Heist hat die ersten Personalien für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Kajus Miseika und Ben Kretschmer kommen zwei junge Spieler für die linke Abwehrseite dazu. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Neuigkeit vom TV Heist. – Foto: red/KI

Der TSV Heist arbeitet nach dem Klassenerhalt in der Kreisliga Hamburg 1 am Kader für die kommende Saison. Die Mannschaft beendete die Spielzeit auf Rang zehn, holte 34 Punkte aus 30 Spielen und hatte damit Abstand zur Abstiegszone, blieb aber zugleich im unteren Tabellenmittelfeld hängen. Nun sollen frische Kräfte helfen, den nächsten Schritt zu machen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Die ersten beiden Personalien zeigen eine klare Richtung: Heist setzt auf junge Spieler, Tempo und Konkurrenz auf der linken Seite. Mit Kajus Miseika und Ben Kretschmer wurden zwei Akteure vorgestellt, die beide vor allem als Linksverteidiger eingeplant sind. Miseika kommt nach zweijähriger Pause Miseika wechselt an die Hamburger Straße und bringt ein interessantes Profil mit. Der pfeilschnelle Linksverteidiger schreibt aktuell sein Abitur und greift nach einer zweijährigen Pause wieder voll an. Seine Geschwindigkeit und Zweikampfstärke sollen der Mannschaft helfen, zugleich kann er auch offensiver eingesetzt werden.

Der Verein hebt außerdem seine Schussstärke hervor. Miseika verfüge über eine „enorme linke Klebe“, heißt es in der Mitteilung. Für Heist kann das gerade über die Außenbahn wertvoll werden, weil ein schneller Linksfuß mit Offensivdrang zusätzliche Möglichkeiten im Spiel nach vorne gibt. Das Trainerteam kennt ihn durch die gemeinsame Zeit in der A-Jugend bei Rasensport Uetersen. Damit kommt der Zugang nicht als völlig unbekannter Spieler, sondern mit einem vertrauten Hintergrund ins Team. Kretschmer ist schon integriert Der zweite vorgestellte Spieler ist nur bedingt ein klassischer Zugang. Ben Kretschmer trainiert bereits seit sechs Monaten beim TSV Heist mit, ist aber erst ab der kommenden Spielzeit spielberechtigt. Nach der Auflösung der A-Jugend von Cosmos Wedel fand er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Luk den Weg nach Heist.