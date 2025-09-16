TSV Heinsheim - VfB Neuhütten 2:3 (0:1)

Der VfB konnte früh einen kapitalen Schnitzer beim Spielaufbau der Hausherren zur Führung durch Jean-Pierre

Löffler (6.) nutzen. Allerdings geriet der VfB in der 19. Minute in einer bis dahin ausgeglichenen Begegnung in

Unterzahl, weil Till Kettner nach einem Foulspiel im Mittelfeld die Rote Karte sah. Der VfB agierte nun defensiver

und verteidigte diszipliniert die eigene Hälfte. Heinsheim war nun optisch etwas überlegen, brachte aber offensiv

kaum etwas zustande und verzeichnete bis zur Halbzeit eigentlich keine Tormöglichkeit. Gegen Ende des ersten

Durchgangs hatte Jean-Pierre Löffler die dicke Möglichkeit zum 0:2, zudem parierte der heimische Keeper zwei

VfB-Kopfbälle stark.

Nach dem Seitenwechsel startete Heinsheim etwas schwungvoller, doch wieder schlug der VfB früh zu:

Johannes Haderecker setzte sich auf dem rechten Flügel robust gegen mehrere Gegenspieler durch, seine

Hereingabe musste Jean-Pierre Löffler zum 0:2 nur noch über die Linie drücken (51.). Drei Minuten später

gelang den Gastgebern das ärgerliche 1:2. Ärgerlich deshalb, weil der Torschütze sich mit einem Handspiel den

entscheidenden Vorteil verschaffte. Doch der VfB ließ sich nicht beeindrucken und spielte sein Spiel weiter.

Nach 68 Minuten half Heinsheim dem VfB etwas mit, nach einer Unsportlichkeit gab es Gelb-Rot und somit war

die Gleichzahl auf dem Feld wieder hergestellt. Heinsheim agierte insgesamt zu harmlos und der VfB konnte

nach 78 Minuten das 3:1 erzielen: wieder war Johannes Haderecker auf der rechten Seite nicht zu bremsen, nun

war Patrick Köhler der Nutznießer und schob ein. Kurz darauf sah Heinsheim erneut Gelb-Rot. In der

Restspielzeit vergab der VfB leichtfertig die eine oder andere Möglichkeit zu einer höheren Führung und musste

stattdessen in der 90. Minute das 2:3 hinnehmen, als man erstmals viel zu nachlässig verteidigte. Jedoch

passierte ansonsten nicht mehr viel und so feierte der VfB den dritten Sieg in Folge.