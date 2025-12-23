TSV Heimsheim: „Wir können sehr zufrieden sein“

Trainer Henrik Petersen vom TSV Heimsheim aus der Frauen-Regionenliga, Staffel 2, äußert sich im FuPa-Teamcheck zur bewussten Winterpause mit mentaler Regeneration, zur bislang sehr positiven Saisonentwicklung, zu stabilen Zielen für die Rückrunde und zur offenen Ausgangslage im Titel- und Abstiegskampf.

Die Winterpause beim TSV Heimsheim dauert bis Anfang Februar. „Unsere Winterpause dauert bis Anfang Februar“, erklärt Trainer Henrik Petersen. In dieser Phase wird bewusst Abstand vom Fußball genommen. „In dieser Zeit legen wir bewusst den Fokus weg vom Fußball und nutzen die Pause zur mentalen Regeneration.“ Ein fester Bestandteil ist ein gemeinsames Teamevent: „Ein wöchentliches gemeinsames Schwimmen als Teamevent.“

Das Ziel sei klar definiert: „Den Kopf freizubekommen, den Teamzusammenhalt zu stärken und mental komplett befreit in die Rückrunde zu starten.“ Der sportliche Wiedereinstieg ist klar strukturiert. „Der Vorbereitungsstart ist für Anfang Februar angesetzt.“ Danach wird intensiv gearbeitet: „Die Vorbereitung selbst wird intensiv gestaltet, mit drei Trainingseinheiten pro Woche.“ Ergänzt wird das Programm: „Durch mehrere Testspiele gegen anspruchsvolle Gegner, um frühzeitig Wettkampfhärte aufzubauen und optimal vorbereitet in die Rückrunde zu gehen.“

Nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison war die Zielsetzung klar. „Nach dem Klassenerhalt in der vergangenen Saison ist das Ziel für diese Spielzeit ein sicherer Platz im Mittelfeld.“ Der Blick auf die Tabelle fällt jedoch deutlich positiver aus. „Mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf können wir sehr zufrieden sein.“ Die Mannschaft habe sich klar gesteigert: „Die Mannschaft liegt aktuell über dem vorgegebenen Ziel und spielt damit eine sehr gute Saison.“ Für Petersen ist das ein Zeichen der Entwicklung: „Das zeigt, dass sich das Team gut weiterentwickelt und gute Leistungen abrufen kann.“

Neuzugänge und Trainingsniveau als Schlüssel

Besonders positiv bewertet der Trainer die personelle Integration. „Sehr positiv ist vor allem die schnelle und erfolgreiche Integration der Neuzugänge.“ Diese hätten sofort Wirkung gezeigt: „Sie haben sich sportlich wie auch menschlich sofort eingebracht, was uns früh zusätzliche Qualität gegeben hat.“ Dadurch habe sich die Kadersituation verbessert: „Dadurch verfügen wir über einen großen und sehr leistungsfähigen Kader.“

Ein weiterer Faktor ist die Trainingsarbeit. „Ein weiterer wichtiger Punkt ist das hohe Trainingsniveau.“ Petersen verweist auf die Beteiligung: „Durch die konstant hohe Trainingsbeteiligung konnten wir die Intensität und Qualität der Einheiten deutlich steigern.“ Die Auswirkungen seien sichtbar: „Was sich klar in den Leistungen am Spieltag widerspiegelt.“

Phasenweise fehlende Spannung

Ganz ohne Schwierigkeiten verlief die Hinrunde jedoch nicht. „Im Verlauf der Hinrunde war phasenweise ein gewisser Spannungsabfall zu erkennen.“ Dieser habe Einfluss gehabt: „Das hatte Einfluss auf unsere Konstanz und einzelne Leistungen.“ Petersen ordnet das ein: „Dieser Punkt ist jedoch auch im Zusammenhang mit krankheitsbedingten Ausfällen zu sehen.“ Diese hätten den Rhythmus gestört: „Die uns immer wieder getroffen haben und es erschwerten, dauerhaft die gleiche Intensität und Stabilität auf den Platz zu bringen.“

Stabilität als Ziel für die Rückrunde

Die Zielsetzung für den weiteren Saisonverlauf ist klar formuliert. „Für den restlichen Saisonverlauf wollen wir den aktuellen Tabellenplatz bestätigen und unsere Leistungen weiter stabilisieren.“ Entscheidend sei die Konstanz: „Über die komplette Rückrunde hinweg eine konstante Stabilität auf den Platz zu bringen.“ Inhaltlich setzt Petersen klare Schwerpunkte: „Geschlossener verteidigen und unsere Chancen konsequenter nutzen.“ Gelinge das, sei mehr möglich: „Dann können wir die Top-Mannschaften der Liga ärgern, ihnen Punkte abnehmen und insgesamt noch bessere Ergebnisse erzielen.“

Keine Veränderungen, Hoffnung auf Rückkehrer

Personell bleibt der TSV Heimsheim stabil. „Aktuell gibt es keine personellen Veränderungen zu vermelden.“ Petersen betont: „Uns bleiben alle Spielerinnen erhalten, es sind weder Zu- noch Abgänge bei Spielerinnen oder im Trainerteam geplant.“ Gleichzeitig richtet sich der Blick auf die Verletztenliste: „Wir hoffen jedoch, dass im Laufe der Rückrunde unsere verletzten Spielerinnen Schritt für Schritt wieder zur Mannschaft zurückkehren.“ Das würde Optionen eröffnen: „Und uns damit zusätzliche Optionen für den weiteren Saisonverlauf zur Verfügung stehen.“

Offenes Rennen an Spitze und Keller

Die Prognose zur Liga fällt differenziert aus. „Der Meistertitel ist in dieser Saison nur sehr schwer vorherzusagen.“ Zwei Teams sieht Petersen vorne: „Vieles deutet darauf hin, dass sich der VfB Obertürkheim und der SV Winnenden ein enges Rennen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga liefern werden.“

Einen weiteren Konkurrenten schließt er nicht aus: „Auch die Sportvg Feuerbach sollte man in diesem Zusammenhang keinesfalls abschreiben.“ Im Tabellenkeller erwartet er ebenfalls Spannung. „Für die SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch wird es voraussichtlich sehr schwer, die Klasse zu halten.“ Dahinter bleibe es offen: „Der TSV Deizisau, die SGM Oppenweiler/Sulzbach II und der TSV Münchingen III werden vermutlich bis zum Saisonende um den zweiten direkten Abstiegsplatz und den Relegationsrang kämpfen.“