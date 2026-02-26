TSV Heimsheim mit Aufholjagd, Sturmlauf des FSV Friedrichshaller SV

Was für ein turbulenter Start in Bietigheim! Vor 100 Zuschauern legten die Hausherren los wie die Feuerwehr und schienen die Partie bereits in der Anfangsphase im Alleingang zu entscheiden. Tim Kainz (4.) sorgte für den ersten emotionalen Höhepunkt, als er den Ball zur blitzschnellen Führung im Netz versenkte. Nur wenige Augenblicke später brachen alle Dämme im heimischen Lager, als Livio Falco (11.) nachlegte und den Vorsprung auf 2:0 schraubte.

Doch Heimsheim bewies ein riesiges Kämpferherz und ließ sich von diesem frühen Doppelschlag nicht beirren. Mit unbändigem Willen kämpften sich die Gäste zurück in die Begegnung: Lino Widmaier (32.) behielt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum wichtigen Anschlusstreffer. Kurz vor dem Pausenpfiff war die furiose Aufholjagd schließlich perfekt, als Max Hermann (44.) den Ausgleich markierte und die Partie komplett auf Null stellte. In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Teams einen packenden Schlagabtausch um jeden Zentimeter, doch trotz großer Leidenschaft auf beiden Seiten blieb es am Ende bei der Punkteteilung. Ein intensives Unentschieden, das die Fans bis zur letzten Sekunde fesselte.

Bezirksliga Franken

Ein furioser Sturmlauf in Friedrichshall, der die Zuschauer von der ersten Minute an in Staunen versetzte! Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr, als Adrian Nicolae Radu (5.) den Torreigen mit einem frühen Treffer eröffnete und die Weichen sofort auf Sieg stellte. Die Spielfreude des FSV war förmlich greifbar: Luca Schumacher (13., 17.) sorgte mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Augenblicke für grenzenlosen Jubel. Noch vor der Halbzeitpause schraubte Marvin Sieger (28.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Hunger ungebrochen, als Yannic Wasser (52.) mit einer entschlossenen Aktion auf 5:0 erhöhte. Zwar bewies die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ein großes Kämpferherz und kam durch Florian Engelhardt (62.) zum viel umjubelten Ehrentreffer, doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Erneut war es Marvin Sieger (65.), der den alten Abstand wiederherstellte, bevor Loris Ademaj (72., 81.) mit zwei Treffern in der Schlussphase den berauschenden Endstand perfekt machte. Ein Abend voller Offensivpower und purer Leidenschaft, der keine Fragen offen ließ.