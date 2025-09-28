TSV Heimerdingen verliert zu neunt, TV Oeffingen furios

– Foto: Jacqueline Maier

Der siebte Spieltag brachte klare Ergebnisse und Überraschungen zugleich. Während SKV Rutesheim seine makellose Serie fortsetzte, mussten TSV Heimerdingen und SpVgg Satteldorf bittere Niederlagen hinnehmen. TV Oeffingen gelang ein starker Heimsieg gegen Ilshofen und untermauerte damit seine Ambitionen im Tabellenmittelfeld.

Es war ein umkämpftes Abendspiel, welches allerdings am Ende ohne Tore und somit auch ohne Sieger blieb. Für Löchgau ist es bereits das zweite Remis im siebten Spiel. Die Gäste teilen erstmals in dieser Spielzeit die Punkte.



Pleidelsheim führte früh in der 29. Minute, doch Crailsheim konnte noch vor der Halbzeitpause ausgleichen. Eine rote Karte für Tim Ranzinger in der 37. Minute stellte Pleidelsheim vor weitere Herausforderungen, die Partie endete 1:1.



Öhringen gelang in der 37. Minute durch Lorik Makolli die Führung, die Sylaj für Weinstadt in der 47. Minute ausglich. Makolli brachte die Gastgeber in der 50. Minute erneut in Front, bevor Sylaj in der 71. Minute erneut zum 2:2 traf. Simon Wilske sorgte schließlich in der 85. Minute für den Siegtreffer der Öhringer.



Neckarsulm dominierte das Spiel und führte nach Treffern von Mattia Trianni (13.), Shpejtim Islamaj (21.), Fatlum Maliqi (26., 44.), Bahadir Özkan (45.), Manuel Mahr (46.), Luca Rott (58.) und Ugur Tuncbilek (80.) deutlich mit 8:0. Ein überragender Auftritt, der die Leistungsdichte der Mannschaft in dieser Saison unterstreicht.



Oeffingen drehte eine frühe Führung von Ilshofen eindrucksvoll in einen 5:2-Heimsieg. Cedrik Krämer brachte die Gäste zunächst in Front (15.), ehe Adnan Rakic den Ausgleich erzielte (24.). Kilian Kuntz (32.), Kevin Kloos (38.) und erneut Rakic (45.) drehten die Partie, bevor Lukas Lindner (85.) noch einmal verkürzen konnte. Laurent Hashani stellte in der 87. Minute den Endstand her.



Satteldorf unterlag der SGM Krumme Ebene am Neckar knapp mit 1:2. Jens Heiligenmann traf per Foulelfmeter in der 48. Minute, Marius Wörner erhöhte auf 2:0 (53.). Michael Kranz verkürzte unmittelbar darauf in der 56. Minute, doch für den Ausgleich reichte es für Satteldorf nicht.



Heimerdingen konnte dem Favoriten Rutesheim nur kurzzeitig Paroli bieten. Flavio Heiler brachte die Gäste in Führung (45.), Alexander Grau antwortete für Rutesheim mit zwei Treffern (55., 83.), ehe Sebastian Bortel in der 85. Minute den Endstand zum 3:1 markierte. Außerdem gab es für die Hausherren zwei Platzverweise.