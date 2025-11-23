TSV Heimerdingen und GSV Pleidelsheim befreien sich im Keller

Der SKV Rutesheim zeigte vor 70 Zuschauern von Beginn an, weshalb er vorne mitmischt. Mit enormem Druck und Zielstrebigkeit gelang bereits in der 12. Minute die Führung: Laurin Stütz traf zum 1:0. Nur vier Minuten später legte Gianluca Crepaldi in der 16. Minute das 2:0 nach – eine frühe Vorentscheidung. Crailsheim kämpfte, fand aber kaum Lösungen. Die Partie kippte endgültig, als Simon Schulz in der 60. Minute nach einem Platzverweis das Feld verlassen musste. Mit einem Mann weniger war für die Gäste kein Aufbäumen mehr möglich. ---

Ilshofen musste sich vor 60 Zuschauern früh schütteln, denn Jonas Hertel traf bereits in der 3. Minute zum 1:0 für die Gäste. Doch die Gastgeber reagierten geduldig: Lukas Lindner stellte in der 15. Minute den Ausgleich her. Die Begegnung blieb lange offen, geprägt von intensiven Zweikämpfen. Erst in der 81. Minute gelang Ilshofen der Durchbruch – Moritz Lindner traf zum vielumjubelten 2:1. Sieben Minuten später setzte erneut Lukas Lindner den Schlusspunkt, als er in der 88. Minute zum 3:1 traf. ---

Die TSG Öhringen setzte vor 100 Zuschauern ein Ausrufezeichen und feierte einen klaren 4:0-Heimerfolg. Kurz vor der Pause sorgte Lorik Makolli in der 44. Minute für das erlösende 1:0. Nach dem Seitenwechsel spielte Öhringen wie entfesselt: Volkan Demir erhöhte in der 54. Minute auf 2:0, Dionysios Pantelis legte in der 73. Minute zum 3:0 nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Lorik Makolli – diesmal per Handelfmeter in der 78. Minute. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Diese posteten die Hausherren auf Instagram: "Leider musste unser Spiel gegen den Tabellenführer nun doch kurzfristig abgesagt werden. Wir hätten sehr gerne gespielt, doch wir respektieren und verstehen selbstverständlich die Entscheidung des Schiedsrichters." ---



Weinstadt stellte durch den Dreierpack von Kujtim Sylaj früh die Weichen (18./24./41.) und erhöhte nach der Pause durch Abdul Hakem Surasi Hamld (77.). Ennio Ohmes sorgte unmittelbar darauf für Ergebniskosmetik (78.). ---



Pleidelsheim legte auswärts vor: Tim Ranzinger traf doppelt (13./41.), dazwischen erhöhte Robin Slawig (35.). Oeffingen kam per Foulelfmeter von Maldin Ymeraj (72.) heran, vergab jedoch einen zweiten Strafstoß durch Myrdon Gorica in der 90. Minute, den Magnus Schüler parierte. ---



Rudolf Buxmann brachte Heimerdingen früh in Führung (3.) und stellte vor der Pause den alten Abstand wieder her (41.), nachdem Shkodran Selimaj ausgeglichen hatte (14.). In der Nachspielzeit setzte Marius Riedmiller den Schlusspunkt (90.+2).