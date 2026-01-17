TSV Heimenkirch: "Insgesamt ist die Punkteausbeute definitiv zu wenig"

– Foto: SGM, Alexander Sättele

Der TSV Heimenkirch überwintert in der Landesliga, Staffel 4, auf einem Abstiegsplatz. Nach einem Trainerwechsel zu Beginn der Saison soll nun Stabilität einkehren. Nino Hartinger, der auf jeden Fall bis zum Sommer Trainer bleibt, spricht offen über Druck, Defizite und vorsichtigen Optimismus.

Ein Trainerwechsel unter schwierigen Vorzeichen Die Saison des TSV Heimenkirch nahm früh eine unerwartete Wendung. Nachdem Adrian Philipp sein Amt krankheitsbedingt zu Beginn der Runde nicht mehr ausüben konnte, übernahm Nino Hartinger das Traineramt. Für Hartinger die erste Station als Cheftrainer. „Natürlich war es eine sehr schwierige Situation als Adrian aufhören musste, er ist/war ein herausragender Trainer, egal ob fachlich oder persönlich“, sagt Hartinger. Die Aufgabe sei „extrem schwierig“ gewesen – auch wegen der angespannten Tabellensituation und des damit verbundenen Drucks. Tabellenlage als Spiegel der Schwierigkeiten Nach 14 absolvierten Spielen steht Heimenkirch mit zwölf Punkten auf Rang 15. Drei Siege, drei Unentschieden und acht Niederlagen bei einem Torverhältnis von 16:30 verdeutlichen die Probleme. Hartinger bewertet die Lage realistisch: „Insgesamt ist die Punkteausbeute definitiv zu wenig, da muss in allen Bereichen mehr kommen.“ Gleichzeitig verweist er auf eine positive Entwicklung zuletzt: „In den letzten Saisonspielen war die Leistung sehr positiv zu bewerten, diese macht auch für die Rückrunde Hoffnung.“

Akzeptanz als Schlüsselthema Für den jungen Trainer stellte sich zu Beginn eine grundlegende Frage. „Da ich selbst noch keine 30 Jahre bin und mit einigen Spielern als Fußballer auf dem Platz stand, war natürlich die Frage der Akzeptanz offen“, erklärt Hartinger. Umso wichtiger sei für ihn gewesen, wie die Mannschaft reagiert habe. „Aber wie die Jungs das angenommen und die Ideen umgesetzt haben, war beeindruckend.“ Diese Akzeptanz bildet nun die Basis für die weitere Arbeit. Klare Baustellen, stabiles Miteinander Sportlich benennt Hartinger die Defizite deutlich. „Die einzigen Probleme sind die Chancenverwertung, die eigenen kapitalen Fehler sowie die Punkteausbeute“, sagt er. An diesen Punkten wolle man „ab Tag eins der Vorbereitung arbeiten“. Bemerkenswert ist seine Einschätzung des Teamgefüges: „Die Stimmung im Team und das Miteinander ist und läuft sehr, sehr gut – auch wenn man es bei dem Blick auf die Tabelle nicht zwingend vermuten mag.“