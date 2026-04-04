TSV Heiligenrode setzt auf Kontinuität

Die Planungen des TSV Heiligenrode für die kommende Saison sind weit vorangeschritten. Der bisherige Co-Trainer Thomas Kunze wird neuer Cheftrainer, nachdem Halil Inan auf eigenen Wunsch nicht weitermachen wird.

Der TSV bedauert die Entscheidung, bedankt sich aber bei Inan für die bisherige Arbeit und hofft auf einen gemeinsamen erfolgreichen Abschluss zum Ende der aktuellen Spielzeit.

Bereits 18 Spieler aus dem aktuellen Kader haben ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben. Damit setzt der Verein bewusst auf Kontinuität und eine stabile Mannschaftsstruktur. Der Großteil des Teams bleibt zusammen, wodurch die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter vorangetrieben werden soll.