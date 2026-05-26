TSV Heiligenrode mit neun Neuzugängen Für die Spielserie 2026/2027 ist es dem TSV Heiligenrode gelungen neun Neuzugänge zu verpflichten. von Daniel Eisenträger · Heute, 16:09 Uhr · 0 Leser

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Das neue Trainergespann um Cheftrainer Thomas Kunze und Co-Trainer Ivan Montero Rodriguez hat damit einen deutlich breiteren Kader als noch in der letzten Spielserie zur Verfügung.

So wollen die „Knilche“ nach Platz 3 in diesem Jahr, dann wieder ganz oben angreifen und den Weg zurück in Gruppenliga anstreben. Sportlich bringen die neun Neuzugänge jede Menge Gruppenligaerfahrung mit und werden das Team mit Ihren individuellen Eigenschaften verstärken.

Von den Gruppenligisten Tuspo Grebenstein + TSV Holzhausen wechseln mit Fabian Beutenkamp, Jan Hille und Markus Frank drei erfahrene Spieler nach Heiligenrode. Aus Großalmerode kommen mit Julien Keil und Niclas Dörfler zwei Spieler mit „Stallgeruch“ zurück nach Heiligenrode. Aus dem hohen Norden von der MTV Ramelsloh wechselt mit Philipp Prieß ein „waschechter Norddeutscher Jung“zum TSV. Vom JFV Söhre kommt Nachwuchsspieler Philipp Beller, sowie aus den eigenen Reihen rücken die zwei Nachwuchstalente Noah Radler und Lukas Walter auf. Weiter wird noch Benedikt Blosche aus der A-Jugend in den Kader aufrücken.