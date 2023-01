TSV Heideck will weiter "eine gute Rolle" spielen Nach drei Niederlagen am Stück vor der Winterpause sind die Heidecker auf Tabellenplatz fünf abgerutscht.

Es dauert noch, ehe der TSV Heideck die Vorbereitung auf die restliche Saison in der Fußball-Kreisliga Neumarkt/Jura West wieder aufnimmt, untätig sind sie an der Liebenstädterstraße aber nicht gewesen. „Es war etwas ruhiger und ich hatte mehr Zeit mit der Familie, das ist auch mal schön. Aber als Trainer bist du dann doch immer beschäftigt“, sagt TSV-Coach Christoph Huber. Die Vorbereitung will geplant sein, in der Halle kicken die TSV’ler auch und schließlich ist die Winterpause immer ein Stück weit die Zeit, in der Personalien auf dem Tisch liegen.

Huber und seine Mitstreiter haben diese Punkte nach und nach abgearbeitet. Die Vorbereitung beginnt am 8. Februar, vier Testspiele gegen den SV Wettelsheim (Bezirksliga), die SG Obererlbach/Kalbensteinberg (A-Klasse), den TSC Neuendettelsau (Kreisliga Frankenhöhe) und den FC Holzheim (Kreisliga Ost) sind geplant. Das erste Pflichtspiel in der Kreisliga ist für den 19. März angesetzt, ein Nachholspiel daheim gegen den TSV Weißenburg II.

Der TSV überwintert auf Rang fünf mit Tuchfühlung zur Spitze. „Wir wollen oben dabeibleiben und eine gute Rolle spielen“, sagt Trainer Huber, der mit seiner Mannschaft nach einer insgesamt guten Vorrunde vor der Winterpause drei Niederlagen am Stück hinnehmen musste. „Das war schon enttäuschend und nagt an dem ein oder anderen.“

In der Halle sind die ersten beiden Auftritte absolviert, einer steht noch aus. Zunächst nahm der TSV an der Hallenkreismeisterschaft teil und verpasste kurz vor Weihnachten als Gruppenzweiter nur knapp den Einzug in die Endrunde. Am Dreikönigstag traten die Heidecker vornehmlich mit der zweiten Mannschaft (A-Klasse) beim traditionellen Hallenturnier der DJK Fiegenstall an und durften sich über Platz zwei freuen. Und am vergangen Samstag nahm der TSV beim Einladungsturnier der SG Gunzenhausen/Unterwurmbach teil. Am Ende stand erneut der 2. Platz.