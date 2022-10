TSV Heideck kassiert erste Niederlage

Huber-Elf verliert Heimspiel gegen den TSV Absberg mit 0:2.

Die Ungeschlagen-Serie des TSV Heideck ist zu Ende. Im Heimspiel gegen den Tabellenvierten TSV Absberg musste die Elf von Trainer Christoph Huber zum ersten Mal überhaupt in dieser Kreisliga-West-Saison eine Niederlage (0:2) hinnehmen.

Dabei musste die Heimelf gleich auf mehrere Stammkräfte verzichten. Zusätzlich zu den Langzeitverletzten (Martin Dengler, Sebastian Bengl, Andreas Loy und Jonas Rösch) fielen kurzfristig Daniel Kammerbauer und Daniel Meier aus. Die Gäste aus Absberg fanden von Anfang an besser in die Partie. Mit langen Bällen über außen wurden die Stürmer bedient. Ein ums andere Mal kombinierten sich die Absberger dann schnell bis zum Tor des TSV. Markus Hofmeier im Heidecker Gehäuse musste gleich mehrmals eingreifen. Die Heimelf dagegen konnte in der ersten Halbzeit nur für wenig Entlastung sorgen. So war der Führungstreffer der Gäste zwei Minuten vor dem Pausenpfiff mehr als verdient. Einen Abschluss von Philipp Hausleitner bugsierte ein Heidecker Abwehrspieler auf der Torlinie stehend über die eigene Linie (43. Minute).