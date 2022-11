TSV Heideck in der Ergebniskrise

Nach den beiden Heimniederlagen gegen Marienstein und Pollenfeld hat der TSV Heideck nun auch beim Schlusslicht der Kreisliga West verloren. Beim SV Cronheim unterlag die Elf von Christoph Huber mit 1:2 (0:0). Die Gäste starteten gut in die Partie. Der aufgerückte Henrik Schubert hatte nach fünf Minuten die erste Gelegenheit. Sein Schuss aus kurzer Distanz war jedoch zu zentral. Auf der Gegenseite sorgte ein Lattenkopfball des Tabellenletzten für das erste Ausrufezeichen (6. Minute) . Wenig später war Maximilian Schwarz frei vor dem Tor. Sein zentraler Abschluss stellte für den starken Cronheimer Torhüter Fabian Schmidt aber kein Problem dar (11.). Nach einer knappen halben Stunde war es erneut Schwarz, der den Ball nach einem Querpass von Christian Meier nur noch einschieben musste, vom Abwehrspieler aber abgeräumt wurde und deshalb nicht mehr an den Ball kam. Anschließend wurde Cronheim stärker und erkämpfte sich mehr und mehr Spielanteile.

Kurz nach der Pause war es dann soweit. Eine Freistoßflanke der Heimelf wurde nicht entschieden genug geklärt. Im Getümmel behielt Phillip Zenker die Übersicht und traf zum 1:0. Die Hausherren standen nun tiefer und lauerten auf Konter. Die Gäste dagegen konnten, wie schon in den Spielen zuvor, nur wenig klare Torchancen kreieren. Die beste hatte Oliver Heiß, der frei vor dem Gehäuse knapp vorbei zielte (80.). In der 85. Minute sprang Moritz Schubeck der Ball im eigenen Strafraum an die Hand. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, und Andreas Merk verwandelte sicher zum 2:0.



Die Partie schien entschieden, doch Heidecks Michael Albrecht machte es noch einmal spannend, als er nach Vorlage von Christian Meier aus kurzer Distanz einschob (87.). Nun wurde es hitzig. Johannes Wieland sah nach einem Handspiel die Ampelkarte. In Unterzahl gelang den Heideckern der Ausgleich aber nicht mehr. Trotz vier Niederlagen aus den letzten fünf Partien ist der TSV weiterhin auf Rang zwei – mit vier Punkten Abstand zum Spitzenreiter TSV Absberg.

Quelle: donaukurier.de