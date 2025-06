TSV Heideck III – SG Auernheim / Wettelsheim II

Somit blieb es zur Halbzeit bei der verdienten Führung der Heimelf, diese verstrickte sich

zum Ende der ersten Halbzeit und auch zu Beginn der zweiten in zahlreiche Diskussionen

mit dem Schiedsrichter und sammelte hierbei in kurzer Zeit vier gelbe Karten

ein. Nach der Pause waren die Gäste dann deutlich besser im Spiel, nach einer

Stunde leitete Lukas Anlauff den Ball auf den eingewechselten Simon Übele weiter

und dieser schlenzte den Ball zum mittlerweile verdienten Ausgleich ins Tor. Dies

sollte aber wiederum für lange Zeit der letzte gefährliche Abschluss bleiben, erst in

der Schlussphase hatte Dominik Krois noch eine Topchance zur Führung für die SG,

legte den Ball aber nicht nur am Torhüter, sondern auch am Tor vorbei. Die Gäste

drückten gegen die nun platt wirkenden Heidecker nochmal auf die Führung, der Ball

wollte aber nicht mehr ins Tor und somit blieb es beim Unentschieden.

Die SG beendete eine Saison ohne jegliche Abstiegssorgen damit mit 32 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

MS