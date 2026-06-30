TSV Hehlingen setzt auf Kontinuität und frische Impulse

– Foto: André Nückel

Der TSV Hehlingen arbeitet weiter am Kader für die kommende Bezirksliga-Saison. Mit Levin Schneider, Joel Tuzzolino und Luc Regenberg stoßen gleich drei neue Gesichter zur ersten Mannschaft, während Lenn Rother, Scott Krüger und Tom Otto dem Verein die Treue halten.

Mit Levin Schneider erhält die erste Mannschaft weiteren Zuwachs aus der Zweiten. Schneider soll künftig den Kader des Bezirksligisten verstärken.

Auch Joel Tuzzolino gehört künftig zum Aufgebot der ersten Herren. Der TSV hebt vor allem dessen Charakter hervor und bezeichnet ihn als „einen Spieler, der jede Kabine bereichert“.

Komplettiert wird das Neuzugangstrio durch einen externen Transfer mit Luc Regenberg. Der Defensivakteur wechselt vom ETSV Wolfsburg nach Hehlingen und soll den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft weiter beleben.

Parallel dazu setzt der Verein auf bewährte Kräfte. Lenn Rother wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des TSV tragen. In der vergangenen Saison kann Rother 21 Einsätze und ein Tor verbuchen.

Ebenfalls an Bord bleibt Scott Krüger. Der Außenverteidiger kämpfte sich nach einer längeren Verletzungspause zurück und soll in der neuen Saison wieder eine feste Rolle im Team einnehmen. Der Verein verbindet seine Verlängerung ausdrücklich mit der Vorfreude auf sein Comeback.

Auch Tom Otto hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Er kam letzte Saison auf 21 Einsätze.