TSV Hehlingen mit Personalentscheidungen

Der TSV Hehlingen kann bei seinen Personalplanungen für die Saison 2026/27 weitere wichtige Entscheidungen vermelden. Sebastian Licciardi bleibt dem Verein ebenso erhalten wie Torwarttrainer und Keeper Nico Friedrichs.

Mit der Verlängerung von Sebastian Licciardi sichert sich der TSV Hehlingen die Dienste eines Spielers, der innerhalb der Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich eine wichtige Rolle einnimmt.

Der Verein hebt insbesondere hervor, dass Licciardi nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben ein wichtiger Rückhalt für das Team ist. Seine Zusage sorgt damit für zusätzliche Stabilität innerhalb des bestehenden Mannschaftsgefüges.