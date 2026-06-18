TSV Hehlingen befördert Jannik Bonke in die erste Mannschaft Hochgezogen von der zweiten Herren von NB · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Instagram - TSV Hehlingen

Der TSV Hehlingen setzt weiter auf die Förderung eigener Spieler. Mit Jannik Bonke gehört ab sofort ein weiterer bekannter zum Kader der 1. Herrenmannschaft des Bezirksligisten.

Der Spieler rückt aus der zweiten Mannschaft in das Bezirksliga-Team auf. Mit der Beförderung honoriert der TSV Hehlingen die Leistungen Bonkes und setzt zugleich auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Der Verein vertraut damit auf einen Akteur, der das Umfeld bereits kennt und sich nun auf höherem Niveau beweisen kann.

Für Bonke bietet sich die Chance, sich im Konkurrenzkampf der ersten Mannschaft zu etablieren und weitere sportliche Entwicklungsschritte zu gehen. Gleichzeitig erweitert der Bezirksligist seinen Kader um einen Spieler, der die Strukturen des Vereins bereits verinnerlicht hat.