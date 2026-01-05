TSV Hechendorf verkauft sich trotz geschwächtem Kader teuer

Hechendorf – „Die Jungs haben es wirklich ordentlich gemacht“, befand Florian Weißleder. Der Trainer des TSV Hechendorf war zufrieden mit Rang acht beim Zugspitzfinale im Hallenfußball. Trotz geschwächten Kaders verkaufte sich der Kreisklassist am Samstag in Penzberg teuer. „Leider war unsere Chancenverwertung mal wieder nicht optimal“, bedauerte Weißleder.

Im ersten Gruppenmatch rächte sich das noch nicht. Mit einem furiosen Finish drehten die Hechendorfer die Partie gegen den TSV Gernlinden und gewannen noch mit 3:2. Lasse Jünger (2) und Erik Oeldemann sorgten für die Wende gegen den A-Klassisten. Gut präsentierte sich das Fußballteam vom Pilsensee auch gegen den Bezirksligisten TSV Geiselbullach. Fabian Stupp und Dominik Stützer glichen zweimal aus. Am Ende produzierten die Pilsenseer aber einen Fehler zu viel und verloren 2:3.