TSV Hechendorf startet mit nur auf Papier neuem Trainer in Kreisklasse-Saison

TV Stockdorf gegen TSV Hechendorf am 22.07.26 ab 19 Uhr in Stockdorf. Trainer / TSV Hechendorf. Foto: Dagmar Rutt Fußball – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Der TSV Hechendorf und sein neuer Trainer Frederik Waltscheff starten am Dienstagabend gegen Geiselbullach II in die Saison. Der Eingewöhnungsprozess war kurz.

Nur die Cheftrainerrolle ist beim TSV Hechendorf neu für Frederik Waltscheff. Als Ur-Hechendorfer ist der 43-Jährige im Verein kein Unbekannter: Bis zuletzt lief Waltscheff noch für die zweite Mannschaft der Pilsenseer auf und fungierte in der abgelaufenen Rückrunde unter seinem Vorgänger Florian Weißleder bereits als Co-Trainer der Kreisklasse-Fußballer.

Weil der TSV nach Waltscheffs Amtsantritt in diesem Sommer auch kadertechnisch kaum Fluktuationen hatte, blieb der Eingewöhnungsprozess überschaubar. „Wir kennen uns ja alle schon länger“, betont der Coach.

So konnte man in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2026/27 schnell in inhaltliche Sphären vorstoßen. Denn Waltscheff verfolgt beim TSV Hechendorf einen klaren Plan: „Wir wollen einen mutigen und intensiven Fußball spielen.“ Die geforderte Intensität bekamen seine Kicker in den ersten Einheiten gleich zu spüren. „Sie haben von Beginn an gut mitgezogen“, so der Coach.

In ihrer Trainingsplanung nahmen die Hechendorfer allerdings kaum Rücksicht auf die angesetzten Testspiele. Vor den Partien wurde ebenso hart trainiert wie an anderen Tagen. So wirkten die Resultate nicht immer vielversprechend, mehrfach verlor Hechendorf deutlich. „In den letzten 20 Minuten waren oft die Beine schwer. Deshalb sind die Ergebnisse für mich gar nicht so entscheidend“, erklärt Waltscheff.

Außerdem sei eher die „Art und Weise“ der Auftritte relevant gewesen: „Damit war ich schon sehr zufrieden. In den Zweikämpfen waren wir schon sehr giftig und gallig.“ An den fußballerischen Fähigkeiten seiner Mannschaft bestehe ohnehin kein Zweifel, betont der Trainer: „Wir haben überragende Techniker und schnelle Leute. Diese Waffen müssen wir richtig einsetzen.“

Zudem hat der Kader des Vorjahressechsten punktuell noch einmal an Qualität gewonnen. Unter anderem kehrte Mittelfeldregisseur Johannes Wittenberger an den Pilsensee zurück. Der 25-Jährige hatte schon von 2019 bis 2024 eine wichtige Rolle beim TSV gespielt, ehe er zwei Jahre lang wieder für seinen Jugendverein SC Wörthsee auflief. Außerdem kam mit Patrick Zellermann ein weiterer Mittelfeldspieler aus der Kreisliga (zuletzt TSV Gilching-Argelsried II).

Die vorhandene Kaderbreite wird der Kreisklassist heuer benötigen – schließlich müssen die Hechendorfer besonders in den ersten Wochen zahlreiche Ausfälle kompensieren. „Wir haben im Moment noch viele Urlauber und leider auch eine Handvoll Verletzte“, berichtet Waltscheff. Am schlimmsten hat es Neuzugang Michael Wiesner getroffen, der ehemalige Breitbrunner erlitt einen Kreuzbandriss.

Beim um knapp anderthalb Wochen aufgeschobenen Punktspielauftakt gegen den TSV Geiselbullach II am heutigen Dienstagabend (19.30 Uhr) will der TSV Hechendorf vorrangig „Spaß haben“, betont Walscheff. „Wir haben gut gearbeitet. Die Saison kann also kommen.“ kd