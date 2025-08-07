TSV Hechendorf meldet Frauenmannschaft im Spielbetrieb: „Die Zeit war reif dafür“

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz hat vor wenigen Wochen nicht nur im Ausrichterland für große Begeisterung gesorgt. „Die Stimmung bei den Spielen war beeindruckend“, sagt Niki von Dehn, Fußballabteilungsleiter des TSV Hechendorf. Auch in seinem Verein sind die Fußballerinnen schon seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Bislang spielte das Team vom Pilsensee aber lediglich in der Freizeitliga, in der auf Kleinfeld mit sieben Spielerinnen agiert wird. Zur neuen Saison steigen die Hechendorferinnen nun in den regulären Punktspielbetrieb in der niedrigsten Liga, der A-Klasse, auf dem Großfeld ein.

„Die Zeit war reif dafür, jetzt haben wir genügend Spielerinnen“, sagt Susanne Muggenthal, die mit ihren 40 Jahren zu den erfahrensten Fußballerinnen beim TSV zählt. „Ich habe früher beim TSV Gilching gespielt und dann nach einer Babypause wieder angefangen“, erzählt Muggenthal, die sich obendrein als Trainerin in der Jugend betätigt. „Wir haben auch einen großen Zulauf an Nachwuchsfußballerinnen“, berichtet Abteilungsleiter von Dehn. Noch nimmt das Jugendteam aber nicht am Punktspielbetrieb teil.