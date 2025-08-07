TSV Hechendorf meldet Frauenmannschaft im Spielbetrieb: „Die Zeit war reif dafür“

Der TSV Hechendorf hat ein Damenteam im Großfeld-Punktspielbetrieb gemeldet. Nach dem Engagement in der Freizeitliga, geht es los in der A-Klasse.
Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz hat vor wenigen Wochen nicht nur im Ausrichterland für große Begeisterung gesorgt. „Die Stimmung bei den Spielen war beeindruckend“, sagt Niki von Dehn, Fußballabteilungsleiter des TSV Hechendorf. Auch in seinem Verein sind die Fußballerinnen schon seit einigen Jahren auf dem Vormarsch. Bislang spielte das Team vom Pilsensee aber lediglich in der Freizeitliga, in der auf Kleinfeld mit sieben Spielerinnen agiert wird. Zur neuen Saison steigen die Hechendorferinnen nun in den regulären Punktspielbetrieb in der niedrigsten Liga, der A-Klasse, auf dem Großfeld ein.
„Die Zeit war reif dafür, jetzt haben wir genügend Spielerinnen“, sagt Susanne Muggenthal, die mit ihren 40 Jahren zu den erfahrensten Fußballerinnen beim TSV zählt. „Ich habe früher beim TSV Gilching gespielt und dann nach einer Babypause wieder angefangen“, erzählt Muggenthal, die sich obendrein als Trainerin in der Jugend betätigt. „Wir haben auch einen großen Zulauf an Nachwuchsfußballerinnen“, berichtet Abteilungsleiter von Dehn. Noch nimmt das Jugendteam aber nicht am Punktspielbetrieb teil.
Die Damen wollen dagegen ab September in der A-Klasse mit elf anderen Mannschaften um Tore und Punkte spielen. Einziger Gegner aus dem Landkreis ist die SG TSV Herrsching/TSV Perchting-Hadorf. „Wir sind guter Dinge, dass wir da gut mithalten können. In der Freizeitliga waren wir in den letzten Jahren immer ganz vorne mit dabei“, sagt Muggenthal.
Betreut wird das Team seit vergangener Saison von Kenneth Ried. Der 29-Jährige ist zudem Stammtorwart bei der ersten Herrenmannschaft und Coach der U15 bei den Buben. „Ich bin sehr oft am Fußballplatz in Hechendorf“, erzählt der Wasserversorger aus Herrsching. Dem Damenteam des TSV traut er einiges zu. „Ziel muss erst mal sein, sich in der neuen Umgebung zu stabilisieren. Langfristig wollen wir auch aufsteigen“, sagt Ried.
In drei Testspielen konnte seine Mannschaft bereits ihr Können unter Beweis stellen. Gegen den TSV Dachau 1865 erreichten die Hechendorferinnen ein 3:3, gegen die SpVgg Langerringen verloren sie nur knapp mit 0:2. Der Kreisligist aus Issing zeigte dem TSV beim 8:0 noch seine Grenzen auf.