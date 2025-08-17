Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TSV Hechendorf II dominiert den 3. Spieltag
TSV Jesenwang - TSV Moorenweis II 9:1 – Ein Torfestival mit insgesamt 10 Treffern!
Der 3. Spieltag brachte spektakuläre Ergebnisse und eine klare Demonstration der Offensivkraft von TSV Hechendorf II und TSV Jesenwang. Besonders beeindruckend war der 8:0-Sieg von TSV Hechendorf II gegen SV Kottgeisering, der ihre Dominanz in der Liga unterstreicht. Auch FV Walleshausen überzeugte erneut mit einem 4:2-Sieg gegen TSV Türkenfeld II.