 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht

TSV Hechendorf II dominiert den 3. Spieltag

TSV Jesenwang - TSV Moorenweis II 9:1 – Ein Torfestival mit insgesamt 10 Treffern!

Der 3. Spieltag brachte spektakuläre Ergebnisse und eine klare Demonstration der Offensivkraft von TSV Hechendorf II und TSV Jesenwang. Besonders beeindruckend war der 8:0-Sieg von TSV Hechendorf II gegen SV Kottgeisering, der ihre Dominanz in der Liga unterstreicht. Auch FV Walleshausen überzeugte erneut mit einem 4:2-Sieg gegen TSV Türkenfeld II.

Heute, 15:00 Uhr
ASV Biburg 1975
ASV Biburg 1975ASV Biburg
SC Schöngeising
SC Schöngeising Schöngeising II
5
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TSV Türkenfeld
TSV TürkenfeldTSV Türkenfe II
FV Walleshausen
FV WalleshausenWalleshausen
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Kottgeisering
SV KottgeiseringKottgeiserng
TSV Hechendorf
TSV HechendorfHechendorf II
0
8
Abpfiff

Mi., 13.08.2025, 19:30 Uhr
TSV Jesenwang
TSV JesenwangTSV Jesenwan
TSV Moorenweis
TSV MoorenweisMoorenweis II
9
1

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TV Stockdorf
TV StockdorfTV Stockdorf II
SC Weßling
SC WeßlingSC Weßling II
15:00

Vorschau auf den 4. Spieltag:

  • SC Weßling II (3.) gegen TSV Jesenwang (4.) – Ein echtes Topspiel, das Spannung verspricht!
  • TSV Gilching-Argelsried III (9.) gegen SV Kottgeisering (12.) – Wer holt den ersten Saisonsieg?
  • SC Schöngeising II (10.) gegen TV Stockdorf II (6.) – Kann SC Schöngeising II die Niederlagenserie beenden?
  • FV Walleshausen (2.) gegen ASV Biburg 1975 (5.) – Duell zweier formstarker Teams.

••TSV Hechendorf II (1.) gegen Sportfreunde Breitbrunn II (7.) – Bleibt TSV Hechendorf II ungeschlagen?

