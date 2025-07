TSV Hechendorf ärgert Favorit mal wieder – TSV Gilching-Argelsried II verliert gegen Kreisklassist

Der Außenseiter aus Hechendorf hat den Nachbarn aus Oberalting am Sonntag wieder geärgert. Anders als vor einem Jahr beim überraschenden 5:0-Sieg des Kreisklassisten war diesmal jedoch der Favorit aus der Kreisliga besonders in den zweiten 45 Minuten überlegen. „Wir sind aber an unserer Chancenverwertung gescheitert“, sagte Oberaltings Spielertrainer Manuel Feicht. In der ersten Hälfte waren die forsch startenden Hausherren, die in ihrer ersten Testpartie des Sommers auf einige gemeinsame Mallorca-Urlauber verzichten mussten, durch Mert Rau nach einem Oberaltinger Ballverlust in der eigenen Hälfte früh in Führung gegangen (12.).

Victor Campos Lievano stand goldrichtig und drückte den Ball zum 2:2 über die Linie. „Gerade zu Beginn der Vorbereitung darf man so ein Ergebnis nicht überbewerten. Es war auf jeden Fall eine gute Einheit“, bilanzierte Weißleder nach seiner Premiere an der Seitenlinie am Schluchtweg. Die Oberaltinger müssen nach dem 1:3 zum Auftakt am Donnerstag gegen Polling weiter auf den ersten Sieg in der Vorbereitung warten. „Wir hatten aber auch zwei harte Einheiten vom Samstag in den Beinen“, sagte Feicht.

Doch der Gast antwortete mit einem Doppelschlag von Angreifer Ben Dotterweich (29., 43.). „Nach der Pause haben uns die Oberaltinger ganz schön hinten reingedrängt, und wir waren fast nur noch mit dem Verteidigen beschäftigt“, berichtete der neue Hechendorfer Trainer, Florian Weißleder. „Wir haben zur Pause ein bisschen umgestellt, weil wir mit der Dreierkette des Gegners in der Abwehr nicht so gut zurechtgekommen sind“, sagte Feicht. Umso überraschender fiel der Ausgleich für die klar unterlegenen Hausherren zehn Minuten vor dem Ende. Raus Versuch lenkte Oberaltings Ersatztorwart Leon Kreuzer noch an den Innenpfosten.

FC Hofstetten – TSV Gilching-A. II ⇥1:0 (1:0)

Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung hat Kreisligist TSV Gilching-Argelsried II eine 0:1-Niederlage beim Kreisklassisten FC Hofstetten einstecken müssen. Spielertrainer Tobias Hänschke, der die Partie diesmal gemeinsam mit dem neuen Co-Trainer Markus Artmann nur von der Seitenlinie verfolgte, sah das Ergebnis jedoch gelassen. „Es war auf dem großen Platz eine ordentliche Konditionseinheit für uns“, fasste Hänschke zusammen. Mit der Fitness seiner Spieler zeigte sich der TSV-Trainer, der insgesamt neunmal durchwechselte, für das frühe Stadium der Vorbereitung nicht unzufrieden.

„Die Jungs hatten während der Pause einen Laufplan“, erklärte der 34-Jährige. Auch die Spielanlage sei ordentlich gewesen, man habe insgesamt mehr vom Spiel gehabt. Die Gastgeber, die wie ihr Gegner ebenfalls erst über die Relegation die Klasse gehalten hatten, waren allerdings effektiver. Nach knapp einer halben Stunde nutzten sie eine Standardsituation per Kopf zum einzigen Tor des Tages. Diese Effektivität ging den Gilchingern ab. „Unsere neu zusammengestellte Mannschaft mit vielen jungen Spielern war im letzten Drittel und bei unseren Torchancen noch zu überhastet“, stellte Hänschke fest. Den nächsten Test bestreitet der Kreisligist am Samstag (11 Uhr) bei der von Ex-Gilching-Coach Wolfgang Krebs trainierten SG Schäftlarn/Baierbrunn.

SG Schäftlarn/Baierbrunn – FSV Höhenrain ⇥1:3 (1:0)

Ihren ersten Vorbereitungstest haben Höhenrains Fußballer am Sonntag erfolgreich absolviert. Die Elf vom Bussardweg siegte zum Einstand des neuen Cheftrainers Christian Sedlmeier auswärts bei A-Klassen-Schwergewicht SG Schäftlarn mit 3:1 (0:1). Vor der Pause tat sich der FSV zunächst ziemlich schwer, folgerichtig gingen die Gastgeber in der 19. Spielminute durch Benjamin Hastreiter in Führung. „Wir waren dem Gegner in Sachen Geschwindigkeit und Handlungsschnelligkeit am Anfang unterlegen“, analysierte Sedlmeier. Grund dafür war wohl auch die vorangegangene, ausgesprochen intensive Trainingswoche, wie der Coach erklärt: „Die Mannschaft hatte anstrengende Einheiten hinter sich, daher waren die Beine etwas müde.“

Eine Leistungssteigerung war dennoch im zweiten Spielabschnitt zu erkennen. Schon sechs Minuten nach Wiederanpfiff schraubte sich Kapitän Franz Schaller in die Höhe und köpfte eine Halbfeldflanke zum Ausgleich ein. In der Schlussphase rettete zunächst die Latte für Höhenrain, ehe Adrian Lech in der 87. Minute auf 2:1 stellte. Der eingewechselte Max Feirer sorgte noch für den 3:1-Endstand. „Die Jungs haben mich positiv überrascht, der erste Eindruck ist gut. Jetzt müssen wir uns schnell finden, um zum Saisonstart schlagkräftig zu sein“ bilanzierte der neue Übungsleiter.

SC Egling/Paar – SV Inning ⇥3:1 (1:0)

„Das Testspielergebnis ist für mich zweitrangig“, erklärte Innings neuer Cheftrainer, Markus Lachmayr, nach der ersten Vorbereitungspartie seiner Mannschaft am Sonntag. Die Ammerseer unterlagen im A-Klassen-Duell auswärts beim SC Egling/Paar zwar 1:3, viel wichtiger war dem Coach aber die tatsächliche Leistung auf dem Platz. „Wir haben eine anstrengende Trainingswoche hinter uns. Die ersten Dinge, die ich da mitgeben konnte, hat die Mannschaft schon ganz gut umgesetzt“, lobte Lachmayr. Generell hätten sich die Inninger Fußballer zum Vorbereitungsauftakt hoch motiviert präsentiert, wie der neue Übungsleiter berichtet: „Im Training waren über 20 Mann, das habe ich selten erlebt. Wenn wir weiter so dranbleiben, kann es was werden.“ Im ersten Test hatten noch die Eglinger die Nase vorne, der Gastgeber führte gegen Mitte der zweiten Hälfte mit 2:0. Ausschlaggebend für Innings Gegentreffer waren „individuelle Fehler“ (Lachmayr), vor dem Tor erspielten sich die Ammerseer zwar etliche Möglichkeiten, agierten in den Abschlusssituationen aber nicht effektiv genug. Einzig SVI-Stürmer Benjamin Hoti brachte die Kugel in der 67. Minute im Kasten unter, zu mehr als dem Anschlusstreffer sollte es aber nicht mehr reichen. In der Schlussphase erhöhte Egling auf 3:1.

SG Schäftlarn/Baierbrunn II – FSV Höhenrain II ⇥3:3 (1:2)

Vor dem Duell der ersten Mannschaften testeten schon die Reserve-Teams der SG Schäftlarn und des FSV Höhenrain gegeneinander. Ein fußballerischer Leckerbissen sei die erste Vorbereitungspartie aus Höhenrainer Sicht aber noch nicht gewesen, wie FSV-Trainer Martin Brücklmeier zusammenfasste: „Schön anzuschauen war das Spiel nicht, die Abläufe haben nicht so gepasst.“ Dieser Umstand war für den Coach allerdings leicht erklärbar: „Die Mannschaft war wild durchgemischt und wird wahrscheinlich nie wieder so zusammenspielen. Ich sehe es als gute Trainingseinheit.“ Im ersten Durchgang trafen Johannes Feirer (21.) und Simon Pauli per Foulelfmeter (40.) für die FSV-Reserve. Zwischenzeitlich hatten die Gastgeber ausgeglichen. Nach 70 Minuten erhöhte Hubert Götzinger auf 3:1, ehe die jungen Schäftlarner in der Schlussviertelstunde ihre läuferischen Vorteile nutzten und noch auf 3:3 stellten.