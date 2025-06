– Foto: IMAGO

TSV Havelse zurück in der 3. Liga – Aufstieg nach einem Drama mit Signalwirkung Der TSV Havelse ist wieder da – und wie. Mit einem 3:0-Sieg nach Verlängerung im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig sicherten sich die Niedersachsen am Sonntag zum zweiten Mal nach 2021 den Aufstieg in die 3. Liga. Was sportlich mit einem taktisch disziplinierten und leidenschaftlichen Auftritt gelang, mündete in einem emotionalen Abend, der mit vier Platzverweisen und entladenen Emotionen endete – auf und neben dem Platz.

Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen, nachdem Ilics spätes Tor von Cevis in der Nachspielzeit egalisiert wurde. Vor 2.300 Zuschauern in Garbsen begann Havelse entschlossen, Jaeschke und Kolgeci sorgten früh für Gefahr, letzterer traf per Freistoß sogar den Pfosten. Naumann rettete Leipzig mehrmals, darunter stark gegen Müller im Eins-gegen-Eins. Leipzig hielt lange stand, verlor jedoch kurz vor Schluss der regulären Spielzeit Dombrowa mit Gelb-Rot – der Anfang vom Ende. In Überzahl ließ Havelse nicht locker, verpasste das 1:0 aber zunächst knapp. Die Sachsen retteten sich mit Ach und Krach in die Verlängerung, doch dort brachen sie komplett ein. Düker eröffnete in der 95. Minute per wuchtigem Schuss, Naumann sah dabei nicht glücklich aus. Ilic erhöhte mit einem strammen Abschluss auf 2:0 (109.), ehe Paldino nach einem Konter endgültig den Sack zumachte (114.). Beim Torjubel zog sich Paldino das Trikot aus – Gelb-Rot. Leipzig verlor nun völlig die Kontrolle: Verkamp trat Düker brutal um (Rot, 116.), Elsner trat Aytun von hinten (Gelb-Rot, 118.). Damit war das Aufstiegsspiel endgültig entschieden – nicht nur auf dem Papier.