TSV Havelse vor schwerer Auswärtsaufgabe in Essen

Nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim II zum Auftakt der Rückrunde steht für den TSV Havelse am Samstag die erste Auswärtsprüfung des neuen Jahres an. Die Mannschaft von Cheftrainer Samir Ferchichi gastiert um 14.00 Uhr im Stadion an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen.
Rot-Weiss Essen zählte bereits vor Saisonbeginn zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter und mischt auch weiterhin im oberen Tabellendrittel mit. Zwar belegt das Team von Trainer Uwe Koschinat aktuell Rang sechs, doch der Rückstand auf Spitzenreiter Verl beträgt lediglich drei Punkte. In den vergangenen fünf Partien blieb RWE ungeschlagen und sammelte zwei Siege sowie drei Unentschieden.
Zum Rückrundenauftakt trennten sich die Essener am vergangenen Wochenende mit einem 1:1 vom TSV 1860 München, wobei der Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel. Besonders vor heimischer Kulisse präsentiert sich Rot-Weiss Essen stabil und gehört zu den heimstärksten Mannschaften der Liga.
Offensiv setzt RWE vor allem auf Kaito Mizuta, der mit sechs Treffern und sechs Vorlagen der beste Scorer des Teams ist. Im Winter kam es zudem zu personellen Veränderungen: Tom Moustier verließ den Verein in Richtung Portugal, während Mittelfeldspieler Ruben Reisig von der TSG 1899 Hoffenheim II verpflichtet wurde.
Das erste Duell der laufenden Saison bleibt in besonderer Erinnerung. In der Nachspielzeit erzielte Lorenzo Paldino nach einer Flanke von Julius Düker per artistischem Abschluss den späten Ausgleich. Der Treffer sorgte für große Begeisterung im Eilenriedestadion und gilt als einer der spektakulärsten Momente der bisherigen Spielzeit.
Paldino blickt dem erneuten Aufeinandertreffen mit Vorfreude entgegen. Er betonte, dass man sich in guter Form befinde und die Herausforderung in einem stimmungsvollen Stadion vor großer Kulisse genieße. Das intensive Hinspiel habe positive Erinnerungen hinterlassen, was die Motivation zusätzlich steigere, die eigene Serie fortzusetzen und erneut gegen Essen zu bestehen.
In bislang drei Pflichtspielen trafen beide Vereine aufeinander. Während Rot-Weiss Essen die beiden Duelle in der Zweitliga-Saison 1990/1991 klar für sich entschied, gelang dem TSV Havelse im vergangenen August erstmals ein Punktgewinn. Auf den ersten Sieg gegen RWE wartet der Klub jedoch weiterhin.
Tickets für das Spiel sind an der Tageskasse erhältlich. Dort ist ausschließlich Barzahlung möglich. Der Gästeeingang befindet sich an der Straße „Sulterkamp“. Das Stadion öffnet 90 Minuten vor Anpfiff.
Nach dem Auswärtsspiel in Essen steht für den TSV Havelse am 30. Januar das nächste Heimspiel an. Um 19.00 Uhr empfängt die Mannschaft den FC Erzgebirge Aue im Eilenriedestadion. Am 7. Februar folgt die Auswärtsreise zur Bremer Brücke, wo um 14.00 Uhr der VfL Osnabrück wartet.