TSV Havelse vor schwerer Auswärtsaufgabe in Essen Nach gelungenem Rückrundenstart wartet Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße

Nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim II zum Auftakt der Rückrunde steht für den TSV Havelse am Samstag die erste Auswärtsprüfung des neuen Jahres an. Die Mannschaft von Cheftrainer Samir Ferchichi gastiert um 14.00 Uhr im Stadion an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen.

Ein Gegner mit Aufstiegsambitionen Rot-Weiss Essen zählte bereits vor Saisonbeginn zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter und mischt auch weiterhin im oberen Tabellendrittel mit. Zwar belegt das Team von Trainer Uwe Koschinat aktuell Rang sechs, doch der Rückstand auf Spitzenreiter Verl beträgt lediglich drei Punkte. In den vergangenen fünf Partien blieb RWE ungeschlagen und sammelte zwei Siege sowie drei Unentschieden. Zum Rückrundenauftakt trennten sich die Essener am vergangenen Wochenende mit einem 1:1 vom TSV 1860 München, wobei der Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel. Besonders vor heimischer Kulisse präsentiert sich Rot-Weiss Essen stabil und gehört zu den heimstärksten Mannschaften der Liga.

Offensiv setzt RWE vor allem auf Kaito Mizuta, der mit sechs Treffern und sechs Vorlagen der beste Scorer des Teams ist. Im Winter kam es zudem zu personellen Veränderungen: Tom Moustier verließ den Verein in Richtung Portugal, während Mittelfeldspieler Ruben Reisig von der TSG 1899 Hoffenheim II verpflichtet wurde. Erinnerungen an ein spektakuläres Hinspiel Das erste Duell der laufenden Saison bleibt in besonderer Erinnerung. In der Nachspielzeit erzielte Lorenzo Paldino nach einer Flanke von Julius Düker per artistischem Abschluss den späten Ausgleich. Der Treffer sorgte für große Begeisterung im Eilenriedestadion und gilt als einer der spektakulärsten Momente der bisherigen Spielzeit.