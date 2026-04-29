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Allgemeines
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TSV Havelse vor Endspiel in Verl
Nur ein Sieg hält die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben
Für den TSV Havelse steht am Samstag das vorletzte Auswärtsspiel der Saison an – und zugleich eine Partie von enormer Bedeutung. Die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi gastiert beim SC Verl und benötigt zwingend einen Sieg, um die Chancen im Kampf um den Klassenerhalt zu wahren. Die Gastgeber haben ihrerseits bei sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz nur noch geringe Aussichten auf den Aufstieg.
Für mitreisende Fans gilt: Der Gästeparkplatz bleibt geschlossen. Der SC Verl empfiehlt Gästefans unter anderem die Parkmöglichkeiten am Marktplatz.
Verl mit starker Saison trotz jüngster Rückschläge
Der SC Verl hat in den vergangenen Wochen im Rennen um die oberen Tabellenplätze an Boden verloren. Aus den letzten fünf Partien gelang nur ein Sieg, dazu kamen drei Niederlagen. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Ostwestfalen im Spitzenspiel beim VfL Osnabrück mit 1:2, wobei der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fiel.
Mit 58 Punkten und einem Torverhältnis von 75:47 belegt das Team von Trainer Tobias Strobl aktuell Rang sechs. Unabhängig von der jüngsten Ergebniskurve spielt Verl eine starke Saison und stellte mit dieser Ausbeute bereits einen neuen vereinsinternen Punkterekord in der 3. Liga auf. Seit dem Aufstieg zur Saison 2020/2021 hat sich der Klub kontinuierlich in der Liga etabliert und hielt sich über weite Strecken der laufenden Spielzeit im oberen Tabellendrittel.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Verler ist ihre Durchschlagskraft im Angriff. Mit 75 erzielten Treffern stellt der Sportclub die treffsicherste Offensive der Liga. Maßgeblichen Anteil daran hat Berkan Taz, der mit 16 Toren und 18 Vorlagen zu den herausragenden Offensivspielern der Saison zählt. Auch Jonas Arweiler mit 13 Treffern sowie Alessio Besio mit zwölf Toren und neun Assists sorgen regelmäßig für Gefahr.
Kolgeci spricht von Endspielen
TSV-Verteidiger Besfort Kolgeci betonte vor der Partie die Bedeutung der verbleibenden Begegnungen. Jedes Spiel habe nun Endspielcharakter, entsprechend eindeutig sei das Ziel: Havelse wolle unbedingt gewinnen. Trotz der schwierigen Ausgangslage gehe die Mannschaft mit Überzeugung und positiver Stimmung in die letzten Wochen der Saison.
Bisher trafen beide Vereine dreimal in der 3. Liga aufeinander – mit Vorteilen für den SC Verl. Zwei Siege gingen an die Ostwestfalen, einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Auch das Torverhältnis von 10:6 spricht zugunsten der Gastgeber.
Das Hinspiel im Dezember endete 2:2. Damals holte der TSV Havelse einen 0:2-Rückstand auf, Dominic Minz erzielte in der Nachspielzeit nach einem Eckball den späten Ausgleich. Das letzte Duell zuvor gewann Verl in einem torreichen Spiel mit 5:3. Tobias Fölster ist mit zwei Treffern bester Havelser Torschütze in diesem Vergleich, auf Verler Seite führt Leandro Putaro mit drei Toren die interne Statistik an.