TSV Havelse vor Endspiel in Verl

Für mitreisende Fans gilt: Der Gästeparkplatz bleibt geschlossen. Der SC Verl empfiehlt Gästefans unter anderem die Parkmöglichkeiten am Marktplatz. Verl mit starker Saison trotz jüngster Rückschläge Der SC Verl hat in den vergangenen Wochen im Rennen um die oberen Tabellenplätze an Boden verloren. Aus den letzten fünf Partien gelang nur ein Sieg, dazu kamen drei Niederlagen. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Ostwestfalen im Spitzenspiel beim VfL Osnabrück mit 1:2, wobei der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fiel.

Mit 58 Punkten und einem Torverhältnis von 75:47 belegt das Team von Trainer Tobias Strobl aktuell Rang sechs. Unabhängig von der jüngsten Ergebniskurve spielt Verl eine starke Saison und stellte mit dieser Ausbeute bereits einen neuen vereinsinternen Punkterekord in der 3. Liga auf. Seit dem Aufstieg zur Saison 2020/2021 hat sich der Klub kontinuierlich in der Liga etabliert und hielt sich über weite Strecken der laufenden Spielzeit im oberen Tabellendrittel. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Verler ist ihre Durchschlagskraft im Angriff. Mit 75 erzielten Treffern stellt der Sportclub die treffsicherste Offensive der Liga. Maßgeblichen Anteil daran hat Berkan Taz, der mit 16 Toren und 18 Vorlagen zu den herausragenden Offensivspielern der Saison zählt. Auch Jonas Arweiler mit 13 Treffern sowie Alessio Besio mit zwölf Toren und neun Assists sorgen regelmäßig für Gefahr.