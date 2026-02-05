TSV Havelse vor Derby an der Bremer Brücke gefordert Formstarker VfL Osnabrück empfängt die Ferchichi-Elf am Samstag um 14 Uhr von red · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO

Für den TSV Havelse steht am Samstag das zweite Niedersachsenduell der laufenden Saison an. Die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi gastiert um 14.00 Uhr an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück. Beide Teams gehen mit Rückenwind in die Partie: Osnabrück ist in der Rückrunde bislang ungeschlagen, Havelse reist ebenfalls mit stabiler Form an – ein Duell zweier aktuell gut aufgelegter Mannschaften.

Osnabrück im oberen Tabellendrittel etabliert Der VfL Osnabrück belegt mit 39 Punkten Rang fünf und zählt zu den defensiv stabilsten Teams der Liga. 31 erzielte Treffer bei nur 22 Gegentoren unterstreichen die Ausgeglichenheit der Mannschaft von Trainer Timo Schultz. In den vergangenen fünf Spielen sammelte der VfL drei Siege, ein Remis und eine Niederlage – und liegt damit in der Formwertung knapp vor dem TSV. Offensiv setzt Osnabrück vor allem auf Robin Meißner, der mit sechs Toren bester Schütze des Teams ist. Als prägender Scorer gilt Lars Kehl: Der Mittelfeldspieler steht bei vier Treffern und acht Vorlagen und ist damit statistisch der gefährlichste Offensivakteur der Lila-Weißen.

Auswärts stark, zuhause wechselhaft Auffällig ist die unterschiedliche Ausbeute je nach Spielort. Während Osnabrück auswärts als stärkstes Team der Liga gilt, blieb die Mannschaft im eigenen Stadion bislang hinter dieser Konstanz zurück. An der Bremer Brücke holte der VfL 16 Punkte und ließ zuletzt häufiger Zähler liegen. Der jüngste Heimauftritt endete im Topspiel gegen den TSV 1860 München 1:1, der letzte Heimsieg datiert von Ende November gegen den FC Ingolstadt 04. Am vergangenen Wochenende gelang den Osnabrückern hingegen ein knapper 1:0-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken. Zuvor hatte der VfL das neue Jahr mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Alemannia Aachen eröffnet.