TSV Havelse vor Derby an der Bremer Brücke gefordert

Für den TSV Havelse steht am Samstag das zweite Niedersachsenduell der laufenden Saison an. Die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi gastiert um 14.00 Uhr an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück. Beide Teams gehen mit Rückenwind in die Partie: Osnabrück ist in der Rückrunde bislang ungeschlagen, Havelse reist ebenfalls mit stabiler Form an – ein Duell zweier aktuell gut aufgelegter Mannschaften.
Der VfL Osnabrück belegt mit 39 Punkten Rang fünf und zählt zu den defensiv stabilsten Teams der Liga. 31 erzielte Treffer bei nur 22 Gegentoren unterstreichen die Ausgeglichenheit der Mannschaft von Trainer Timo Schultz. In den vergangenen fünf Spielen sammelte der VfL drei Siege, ein Remis und eine Niederlage – und liegt damit in der Formwertung knapp vor dem TSV.
Offensiv setzt Osnabrück vor allem auf Robin Meißner, der mit sechs Toren bester Schütze des Teams ist. Als prägender Scorer gilt Lars Kehl: Der Mittelfeldspieler steht bei vier Treffern und acht Vorlagen und ist damit statistisch der gefährlichste Offensivakteur der Lila-Weißen.
Auffällig ist die unterschiedliche Ausbeute je nach Spielort. Während Osnabrück auswärts als stärkstes Team der Liga gilt, blieb die Mannschaft im eigenen Stadion bislang hinter dieser Konstanz zurück. An der Bremer Brücke holte der VfL 16 Punkte und ließ zuletzt häufiger Zähler liegen.
Der jüngste Heimauftritt endete im Topspiel gegen den TSV 1860 München 1:1, der letzte Heimsieg datiert von Ende November gegen den FC Ingolstadt 04. Am vergangenen Wochenende gelang den Osnabrückern hingegen ein knapper 1:0-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken. Zuvor hatte der VfL das neue Jahr mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Alemannia Aachen eröffnet.
In der Winterpause verstärkte sich Osnabrück mit Stürmer Julian Kania, der bis Saisonende von Arminia Bielefeld ausgeliehen wurde. Zudem kommt es am Samstag zum Wiedersehen mit Kevin Schumacher, der in der Vergangenheit auch für den TSV Havelse auflief. Für Havelser Sportdirektor Florian Riedel wird die Partie ebenfalls zur Rückkehr an eine frühere Station.
TSV-Torhüter Tom Opitz blickt mit Zuversicht auf die Auswärtsaufgabe. Er betonte die Vorfreude auf das Spiel in Osnabrück und verwies darauf, dass die Mannschaft den Schwung aus den vergangenen Wochen mitnehmen wolle. Entscheidend sei, erneut konzentriert und engagiert zu arbeiten – dann sei auch an der Bremer Brücke eine gute Leistung möglich.
Historisch spricht die Statistik klar für den VfL Osnabrück. In acht bisherigen Duellen konnte der TSV Havelse noch keinen Sieg feiern. Sechs Erfolge und zwei Unentschieden stehen aus Sicht der Gastgeber zu Buche.
Das Hinspiel am vierten Spieltag gewann Osnabrück im Eilenriedestadion 2:0 durch Treffer von Robin Meißner und Bjarke Jacobsen. Den einzigen Punktgewinn an der Bremer Brücke holte Havelse in der Drittliga-Saison 2021/2022, als beide Teams am 18. Spieltag torlos blieben.
Nach dem Derby in Osnabrück geht es für den TSV Havelse mit zwei weiteren Aufgaben weiter: Am 14. Februar empfängt Havelse den TSV 1860 München um 14.00 Uhr im Eilenriedestadion. Eine Woche später folgt das Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt 04 in der Audi-Stadt (21. Februar).