 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

TSV Havelse, Viktoria Köln & Hoffenheim II mit letzten Heimspielen

3. Liga: Am vorletzten Spieltag finden die letzten Sonntagsspiele der Saison statt - Heimrecht haben der TSV Havelse, Viktoria Köln und die TSG Hoffenheim II.

von André Nückel · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Schweinfurt und Köln im Einsatz.
Schweinfurt und Köln im Einsatz. – Foto: Julien Christ / sportfotograf

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3. Liga: Am vorletzten Spieltag finden die letzten Sonntagsspiele der Saison statt - Heimrecht haben der TSV Havelse, Viktoria Köln und die TSG Hoffenheim II. Das spannendste Duell ist sicherlich die Partie in der Domstadt, denn Köln und Alemannia Aachen spielen mindestens ums Prestige im Mittelrhein-Derby. So läuft Spieltag 37:

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Liveticker: TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
13:30live

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Liveticker: Viktoria Köln - Alemannia Aachen

Morgen, 16:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
16:30

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Liveticker: TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

Morgen, 19:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
19:30live

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Der nächste Spieltag der 3. Liga

Mit dem 37. Spieltag enden auch die Sonntagsspiele in der 3. Liga. Der letzte Spieltag wird, wie gewohnt, parallel am Samstag ausgetragen.

38. Spieltag
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - Viktoria Köln
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr Alemannia Aachen - TSV Havelse
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SC Verl - TSV 1860 München
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue

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