TSV Havelse verstärkt Offensive zum Transferschluss

Der TSV Havelse hat kurz vor dem Ende der Transferperiode nochmals auf dem Spielermarkt zugeschlagen und den Offensivspieler Manuel Polster verpflichtet. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und wird künftig mit der Rückennummer 43 für den Aufsteiger in der 3. Liga auflaufen.

Der gebürtige Wiener wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Lausanne-Sport nach Niedersachsen. In der laufenden Saison kam Polster dort wettbewerbsübergreifend auf neun Einsätze. Insgesamt bringt der österreichische U21-Nationalspieler bereits umfangreiche Erfahrung aus mehreren Ligen mit. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er 42 Partien in der österreichischen Bundesliga, 13 Spiele in der Schweizer Super League sowie acht Einsätze in der UEFA Europa Conference League. Hinzu kommen 13 Länderspiele für die österreichische U21-Nationalmannschaft.

Ausgebildet wurde der Flügelspieler in den Nachwuchsleistungszentren des VfL Wolfsburg und des VfB Stuttgart, ehe ihm bei Austria Wien der Durchbruch im Profibereich gelang. Nun soll Polster beim TSV Havelse zusätzliche Qualität und Tempo in die Offensive bringen und die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt verstärken.