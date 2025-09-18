TSV Havelse verspielt 2:0-Führung und unterliegt Ingolstadt deutlich

Es hätte der lang ersehnte Befreiungsschlag sein können. Der TSV Havelse startete am Mittwochabend im Eilenriedestadion furios in die Partie gegen den FC Ingolstadt 04, führte nach 24 Minuten mit 2:0 – und wirkte auf bestem Weg, endlich den ersten Saisonsieg in der 3. Liga einzufahren. Am Ende stand jedoch eine der bittersten Niederlagen der bisherigen Spielzeit: 2:6, deutlicher kann ein Einbruch kaum ausfallen.

Dabei deutete in der Anfangsphase wenig auf das einseitige Endergebnis hin. Havelse war präsent, spielfreudig, zielstrebig. Kolgeci verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung, Berger erhöhte sehenswert aus der Distanz – und die Hausherren hatten sogar die Chance auf das dritte Tor. Doch ein Freistoß von Besuschkow zum Anschluss, gefolgt von einer Roten Karte gegen Plume und dem 2:2-Ausgleich durch Carlsen, kippten die Partie noch vor der Pause vollständig.

Was folgte, war ein zweiter Durchgang, der alle Schwächen offenlegte: fehlende Stabilität in Unterzahl, kaum Entlastung, nachlassende Ordnung – und ein Gegner, der die Räume gnadenlos nutzte. Ingolstadt agierte nun mit der nötigen Ruhe, bestrafte Fehler konsequent und demonstrierte Effizienz, wie sie ein Abstiegskandidat dringend braucht. Costly und Sturm waren die prägenden Figuren der zweiten Hälfte, besorgten mit vier weiteren Treffern die Entscheidung.

Aus Sicht des TSV Havelse bleibt die Erkenntnis, dass gute Anfangsphasen nicht ausreichen, wenn die Balance zwischen Offensive und Defensive nicht stimmt – vor allem in Drucksituationen. Die frühe Führung darf kein Alibi sein für das, was danach folgte: fehlende Anpassung, fehlende Kompaktheit, fehlende Kontrolle. Ein Spiel, das nach Befreiung roch, endete im Debakel.