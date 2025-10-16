TSV Havelse verpflichtet Tom Berger

Der TSV Havelse hat in der Länderspielpause auf dem Transfermarkt reagiert und sich mit Tom Berger verstärkt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler, der zuletzt beim Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden unter Vertrag stand, unterschreibt in Havelse einen Kontrakt bis Sommer 2026. Berger trainierte bereits seit mehreren Wochen im Team von Trainer Samir Ferchichi mit und überzeugte in den Einheiten mit Spielverständnis und Präsenz. Nun wurde der Wechsel offiziell bestätigt.

Ausgebildet wurde Berger in der Jugend des VfL Wolfsburg, wo er alle Nachwuchsstationen durchlief und auf fast 50 Junioren-Bundesligaspiele kam. Nach Stationen bei den Zweitvertretungen des VfL Wolfsburg und SV Werder Bremen in der Regionalliga Nord zog es ihn weiter zu Dynamo Dresden, wo er in der vergangenen Saison 27 Drittliga-Partien absolvierte und am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt war. Der gebürtige Niedersachse gilt als zweikampfstark, ballsicher und variabel einsetzbar im zentralen Mittelfeld.

„Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich nun ein Teil vom TSV Havelse bin“, sagte Berger bei seiner Vorstellung. „Alle im Verein haben mir ein gutes Gefühl gegeben, sodass ich mich direkt wohlgefühlt habe. Jetzt möchte ich alles geben, um meinen Teil beizutragen, die Ziele des Vereins zu erreichen.“