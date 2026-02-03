TSV Havelse verpflichtet Temilola Samuel Awoyale 20-jähriger Mittelfeldspieler wechselt aus Schwerin und unterschreibt bis 2027 von red · Heute, 15:54 Uhr · 0 Leser

Der TSV Havelse hat seinen Kader mit einem jungen Perspektivspieler verstärkt. Temilola Samuel Awoyale wechselt mit sofortiger Wirkung vom Verbandsligisten FC Mecklenburg Schwerin nach Havelse. Der 20-Jährige erhält einen Vertrag bis 2027 und wird künftig mit der Rückennummer 36 auflaufen.

Auffällige Leistungen in der Verbandsliga Awoyale, der flexibel im Mittelfeld einsetzbar ist, überzeugte in der laufenden Saison mit starken Offensivwerten. In zehn Einsätzen in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern erzielte der 1,80 Meter große Spieler sechs Treffer. Zuvor sammelte der gebürtige Osnabrücker internationale Erfahrung beim Lions Gibraltar FC in der Gibraltar Football League. Dort kam er wettbewerbsübergreifend auf 27 Einsätze, in denen ihm zwei Tore und vier Vorlagen gelangen. Ausbildung bei namhaften Nachwuchsadressen Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Awoyale in mehreren renommierten Nachwuchsabteilungen. Er durchlief unter anderem die Jugendteams des SV Rödinghausen, der Sportfreunde Lotte, des VfL Osnabrück sowie des BFC Dynamo.

Der Neuzugang blickt motiviert auf seine neue Aufgabe. Er betonte, dass er sich sehr auf die Zeit beim TSV Havelse und die neue sportliche Herausforderung freue. Sein Ziel sei es, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und von Beginn an mit hoher Intensität zu arbeiten. Riedel sieht großes Entwicklungspotenzial Sportdirektor Florian Riedel ordnet die Verpflichtung klar in die langfristige Ausrichtung des Vereins ein. Awoyale sei ein junger Spieler, dem man perspektivisch zutraue, sich im Männerfußball zu etablieren und den nächsten Schritt in Richtung Profifußball zu gehen. Über mehrere Wochen habe er sich im Training sehr überzeugend präsentiert. Riedel hob insbesondere seine technischen Fähigkeiten, seine Mut im Eins-gegen-eins sowie seine hohe Eigenmotivation hervor.