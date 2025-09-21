Conor Noß für den MSV Duisburg. – Foto: Robin Bogaletzki

TSV Havelse vermiest Duisburger Wedau-Wahnsinn In der Nachspielzeit sticht Joker Conor Noß für den MSV Duisburg, John Posselt gleicht mit dem Schlusspfiff aus.

Das Auswärtsspiel beim TSV Havelse machten die Fans des MSV Duisburg zum Heimspiel. Von wohl mehr als 2.000 Anhängern unterstützt startete Duisburg schwungvoll in die Partie und erfüllte die Erwartungen an den Tabellenführer der 3. Liga beim Liga-Schlusslicht. Tore fielen trotz deutlicher Überlegenheit in der ersten Hälfte aber nicht. Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Begegnung deutlich ausgeglichener. Am Ende klingelt es doppelt in der Nachspielzeit.

Auf dem Rasen war es in den ersten 45 Minuten eine klare Angelegenheit, wenngleich Tore Mangelware waren. Duisburg machte das Spiel, Havelse konzentrierte sich einzig auf die Defensive und kam nur durch gelegentliche Tempo-Gegenstöße mal vor den Kasten der Zebras. Den ersten Abschluss der Begegnung konnte Steffen Meuer nach drei Minuten für sich verbuchen. Sein Schuss aus rund 20 Metern stellte TSV-Keeper Tom Opitz aber vor keine große Herausforderung. Richtig gefährlich wurde es kurz darauf. Mert Göckan ging mit Viel Tempo in den Strafraum, legte dann auf Simon Symalla quer, doch der wollte es dann zu genau machen und streichelte den Ball nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei ins Toraus (9.). In der Folge drückte Duisburg weiter, fand aber nicht die Lücke. Symalla konnte von der Grundlinie zurücklegen, ein Mitspieler stand da aber nicht (17.). Flügelflitzer Can Coskun flankte von der linken Seite, fand am zweiten Pfosten Göckan. Er nahm den Ball direkt, verzog aber aus aussichtsreicher Position (24.). Immer wieder kam Duisburg im weiteren Verlauf in die Gefahrenzone, konnte das letzte Zuspiel allerdings nicht an den Mann bringen. Die beste Gelegenheit der Hausherren verbuchte Robin Müller fünf Minuten vor der Pause. Nach Flanke von Marko Ilic verzog er am zweiten Pfosten. Mit einem satten Schuss von Symalla aus 25 Metern, bei dem sich Opitz ordentlich strecken musste, ging es schließlich in die Pause.